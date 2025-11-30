'मुसलमानों ने ही किया अत्याचार...', साक्षी महाराज के बयान से चढ़ा सियासी पारा; मदनी पर क्या-क्या बोल गए?

जागरण संवाददाता, उन्नाव। मौलाना मदनी के बयान पर पलटवार करते हुए सांसद डा. सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज ने कहा कि इतिहास गवाह है कि अत्याचार मुसलमानों ने ही किया है।

जिस तरह से मौलाना मदनी ने वंदेमातरम् और जिहाद को लेकर बयान दिया है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राष्ट्रगीत वंदेमातरम् का विरोध करना कहीं न कहीं राष्ट्र के विरोध की परिधि में आता है। मैं भारत सरकार से उनके ओछे बयान को लेकर कार्रवाई करने की अपेक्षा करता हूं।