'मुसलमानों ने ही किया अत्याचार...', साक्षी महाराज के बयान से चढ़ा सियासी पारा; मदनी पर क्या-क्या बोल गए?
सांसद साक्षी महाराज ने मौलाना मदनी के वंदेमातरम् और जिहाद पर दिए बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने अत्याचार किया, और वंदेमातरम् का विरोध राष्ट्र-विरोध है। साक्षी महाराज ने भारत सरकार से मौलाना मदनी के बयान पर कार्रवाई की मांग की, क्योंकि भारत में जिहाद के लिए कोई जगह नहीं है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। मौलाना मदनी के बयान पर पलटवार करते हुए सांसद डा. सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज ने कहा कि इतिहास गवाह है कि अत्याचार मुसलमानों ने ही किया है।
जिस तरह से मौलाना मदनी ने वंदेमातरम् और जिहाद को लेकर बयान दिया है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राष्ट्रगीत वंदेमातरम् का विरोध करना कहीं न कहीं राष्ट्र के विरोध की परिधि में आता है। मैं भारत सरकार से उनके ओछे बयान को लेकर कार्रवाई करने की अपेक्षा करता हूं।
साक्षी महाराज भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी के आवास पर आयोजित डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि मौलाना मदनी ने वंदेमातरम् व जिहाद को लेकर आपत्ति जनक बयान दिया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां जिहाद के लिए कोई स्थान नहीं है। वंदेमातरम् का विरोध उनकी ओछी मानसिकता की देन है। मैं भारत सरकार से अपेक्षा करता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई करे।
