संवाद सूत्र, नवाबगंज(उन्नाव)। रायबरेली के बछरावां में हुए बड़े फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद अब उन्नाव के जालिमखेड़ा में भी हड़कंप मच गया है। एक तरफ मुफ्त कंबल और सिम का झांसा देकर 150 से ज्यादा लोगों के बायोमेट्रिक से फर्जीवाड़ा, तो दूसरी तरफ कंपनी की साड़ी बांटने के नाम पर 250 महिलाओं के अंगूठे के निशान और दस्तावेज।

रायबरेली बछरावां के टांडा मजरे शेखपुर समोधा में गांव में मोबाइल सिम खरीदने पर मुफ्त कंबल का लालच देकर 150 से अधिक लोगों का बायोमेट्रिक करा म्यूल (बोगस) खाते खोल दिए। इसी तरह का एक मामला उन्नाव में भी सामने आया। अजगैन के जालिमखेड़ा निवासी गोकुल ने अपने गांव में भी कुछ ऐसा ही किया है। एक मोबाइल कंपनी में खुद के काम करने की बात कह कंपनी की ओर से 250 महिलाओं को मुफ्त में साड़ियां दिए जाने की बात कह उनके आधार लिए और बायोमेट्रिक कराई।

बछरावां पुलिस द्वारा राजफाश किए जाने के बाद अब गांव की महिलाओं की चिंता बढ़ गई है। अजगैन के जालिमखेड़ा निवासी गोकुल पुत्र हरीशंकर लगभग दो साल पहले नवाबगंज में एक मोबाइल कंपनी का सिम बेंचने का काम करता था। पांच साल पहले उसकी शादी हुई थी। हालांकि विवाद के चलते पत्नी मायके सेनही में है। दो भाई रामजी व दीपक गांव में रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गोकुल लंबे समय से गांव नहीं आया।

27 अक्टूबर 2026 को गोकुल ने गांव में लगभग 250 महिलाओं से उनका आधार लेकर बायोमेट्रिक कराई और सभी को मोबाइल कंपनी से मुफ्त में साड़ी दिए जाने की बात सभी को एक-एक साड़ी बांटी। गांव से जाने के बाद उसने रायबरेली के बछरावां क्षेत्र के टांडा मजरे शेखपुर समोधा में 21 नवंबर से 28 नवंबर तक अपने एक साथी की मदद से मोबाइल सिम बिक्री का कैंप लगाया। कैंप के जरिए लोगों को फंसाने के लिए सिम खरीदने पर कंबल मुफ्त देने का आफर रखा गया। सिम के लिए आरोपितों ने लोगों का बायोमेट्रिक कराया।

बायोमेट्रिक के दौरान एक आधार से तीन सिम एक्विेट कर दिए। एक धारक को दिया और दो से सिम अपने पास रख लिए। इन लोगों के नाम से बैंक में म्यूल खाते में खुल गए। मोबाइल पर खाता खुलने का मैसेज आने पर पुलिस से शिकायत की गई। इस पर पुलिस ने गोकुल के साथी को पकड़ लिया। अब पुलिस गोकुल की तलाश कर रही है।