विद्युत सबस्टेशन में मेंटेनेंस के चलते 30 मुहल्लों की बिजली 8 घंटे रही गुल, 60 हजार की आबादी हुई परेशान

संवाद सहयोगी, शुक्लागंज। गंगाघाट टाउन व शुक्लागंज विद्युत सब स्टेशन में अनुरक्षण कार्य के चलते शनिवार को सुबह से शाम तक लगभग आठ घंटे 30 से ज्यादा मुहल्लों की बिजली गुल रही।फीडर नंबर दो, तीन, चार, पांच व मिश्रा कालोनी और शक्तीनगर फीडर के विद्युत उपभोक्ताओं को सुबह से शाम तक बिना बिजली के घोर दिक्कत रही। घरों में इन्वर्टर तक बोल गए।मोबाइल फोन तक चार्ज नहीं हो सके।

वहीं, घरों में पानी का संकट हो गया। सुबह लगभग 10 बजे से बंद की गई अनुरक्षण कार्य के समाप्त होने के बाद बिजली शाम लगभग छह बजे चालू हो सकी।एक अनुमान के मुताबिक लगभग 60 हजार से अधिक की आबादी को सारा दिन बिना बिजली के दिक्कत रही।