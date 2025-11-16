Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विद्युत सबस्टेशन में मेंटेनेंस के चलते 30 मुहल्लों की बिजली 8 घंटे रही गुल, 60 हजार की आबादी हुई परेशान

    By Anil Awasthi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:51 AM (IST)

    गंगाघाट टाउन और शुक्लागंज विद्युत सब स्टेशन में रखरखाव कार्य के कारण शनिवार को लगभग आठ घंटे तक 30 से अधिक मोहल्लों में बिजली आपूर्ति बंद रही। फीडर नंबर 2, 3, 4, 5, मिश्रा कॉलोनी और शक्तिनगर फीडर के उपभोक्ताओं को दिनभर भारी परेशानी झेलनी पड़ी। लंबे समय तक बिजली न रहने से इन्वर्टर जवाब दे गए और मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं हो सके।    

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, शुक्लागंज। गंगाघाट टाउन व शुक्लागंज विद्युत सब स्टेशन में अनुरक्षण कार्य के चलते शनिवार को सुबह से शाम तक लगभग आठ घंटे 30 से ज्यादा मुहल्लों की बिजली गुल रही।फीडर नंबर दो, तीन, चार, पांच व मिश्रा कालोनी और शक्तीनगर फीडर के विद्युत उपभोक्ताओं को सुबह से शाम तक बिना बिजली के घोर दिक्कत रही। घरों में इन्वर्टर तक बोल गए।मोबाइल फोन तक चार्ज नहीं हो सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, घरों में पानी का संकट हो गया। सुबह लगभग 10 बजे से बंद की गई अनुरक्षण कार्य के समाप्त होने के बाद बिजली शाम लगभग छह बजे चालू हो सकी।एक अनुमान के मुताबिक लगभग 60 हजार से अधिक की आबादी को सारा दिन बिना बिजली के दिक्कत रही।

    विद्युत विभाग के एसडीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि शनिवार को 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र शुक्लागंज व गंगाघाट टाउन में लगे ट्रांसफार्मरों के परीक्षण व यार्ड में अनुरक्षण कार्य व कंडक्टर बदलने का कार्य कराए जाने के चलते उपकेंद्र से निर्गत फीडर नंबर दो, तीन, चार, पांच व मिश्रा कालोनी और शक्तिनगर क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुबह से शाम तक बंद रही।अनुरक्षण कार्य पूरा होने के बाद विद्युत आपूर्ति चालू करा दी गई है।