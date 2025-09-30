Unnao News: उन्नाव में वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़, जमकर फायरिंग; एक बदमाश के पैर में लगी गोली

उन्नाव के पाटन में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा पकड़ा गया जबकि दो अन्य फरार हो गए। घायल बदमाश पर लूट और चोरी के 17 मामले दर्ज हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, पाटन। वाहन चेकिंग के दौरान कार को रोकने का प्रयास कर रही पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से एक आरोपित घायल हो गया। दूसरे को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। वहीं, दो अन्य साथी भाग निकले। घायल आरोपित पर गंगाघाट समेत अन्य थानों में लूट और चोरी के 17 मुकदमे दर्ज हैं। एएसपी अखिलेश सिंह ने बताया कि सोमवार रात करीब 10 बजे बिहार थाना प्रभारी राहुल सिंह स्वाट टीम के साथ अकवारा नहर पुलिया के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी एक कार पुलिस को देखकर भागी और अकवारा पुलिया से टकरा गई।

पीछा करने पर कार सवार दो आरोपितों ने फायरिंग कर दी। एक पुलिस कर्मी के कान के पास से गोली निकल गई। खुद को बचाते हुए पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। जिसमें आरोपित धीरज पुत्र सुरेश निवासी शारदा नगर कोतवाली गंगाघाट पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

पुलिस ने भाग रहे दूसरे आरोपित को भी पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम विजय पुत्र राजू निवासी आजाद नगर थाना गंगाघाट बताया। वहीं, आरोपितों के दो साथी जो कार के साथ बाइक से चल रहे थे वह अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। उनकी तलाश की जा रही है।

एएसपी ने बताया कि गोली लगने से घायल हुए धीरज ने लूट व चोरी की कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। उस पर 17 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीम में महिला पुलिस कर्मी भी शामिल रहीं।