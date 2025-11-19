PM Kisan Yojana: यूपी के इस जिले में 2.11 लाख किसानों को मिला सम्मान निधि का लाभ, डीएम ने सौंपी ट्रैक्टर की चाभी

जागरण संवाददाता, उन्नाव। कृषि भवन में किसान दिवस पर जनपद स्तरीय फसल अवशेष प्रबंधन गोष्ठी, रवी गोष्ठी, व पीएम किसान सम्मान निधि की 21 वीं किस्त के हस्तांतरण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम ने अध्यक्षता करते हुए किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा भेजने के कार्यक्रम का लाइव प्रसार देखा। जिले के दो लाख ग्यारह हजार किसानों के खाते में सम्मान निधि की 21 वीं किस्त पहुंचे तो उनके चेहरे खिल उठे।



डीएम गौरांग राठी ने कृषि भवन परिसर में मृदा परीक्षण, जैविक खेती, फसल बीमा, पीएम किसान फार्मर रजिस्ट्री यूपी डास्क, इफको, यूनिवर्सल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उच्च तकनीक के कृषि यंत्रों व अन्य कृषकों के हितार्थ सरकार की कल्याण कारी योजनाओं के प्रदर्शनी में लगे स्टालों का का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारत के कोयंबटूर तमिलनाडु से किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की सम्मान राशि के हस्तांतरण संबंधी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा। उन्नाव के लगभग 2 लाख 11 हजार किसानों के खातों में आनलाइन सम्मान निधि की 21 वीं किस्त की धन धन राशि उनके खाते में पहुंची है। इनसीटू योजनांतर्गत फार्म मशीनरी बैंक के लाभार्थी कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) ककरौरा छूही फार्मर प्रोडयूसर कंपनी लिमिटेड ब्लाक सफीपुर के अध्यक्ष शुभम द्विवेदी एवं मां पूर्वी देवी फारमर प्रोडयूसर कंपनी लि. बिछिया के अध्यक्ष हरशरण सिंह को जिलाधिकारी ने ट्रैक्टर चाभी देकर योजना से लाभांवित किया। उपनिदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य, जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, एआर काेआपरेटिव आदि मौजूद रहे।