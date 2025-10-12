उन्नाव में यूपी पीसीएस प्री-एग्जाम में 2400 परीक्षार्थी पहले सत्र में अनुपस्थित, 12 केंद्रों पर हुआ एग्जाम

जागरण संवाददाता, उन्नाव। जनपद के 12 केंद्रों पर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की पहली पाली की शुरुआत समय से हो गई। परीक्षा के लिए तय समय सुबह 8:00 से 8:45 तक परीक्षार्थियों को केंद्रों पर पहुंचना था। इसी के साथ परीक्षा केंद्र का मुख्य गेट बंद कर दिया गया। परीक्षा अपने तय समय सुबह 9:30 बजे शुरू हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहली पाली में 2400 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए हैं। परीक्षा के लिए शहर में पांच केंद्र तो अन्य सात केंद्र लगभग 25 किलोमीटर मुख्यालय से दूर तक बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की सघन चेकिंग की गई। सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और मोबाइल इत्यादि परीक्षा केंद्र के बाहर ही जमा करवाया गया।