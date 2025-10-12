Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्नाव में यूपी पीसीएस प्री-एग्जाम में 2400 परीक्षार्थी पहले सत्र में अनुपस्थित, 12 केंद्रों पर हुआ एग्जाम

    By Ankit Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 01:38 PM (IST)

    उन्नाव में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की पहली पाली 12 केंद्रों पर समय से शुरू हुई। 2400 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। प्रवेश से पहले सघन चेकिंग की गई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करवाए गए। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। जनपद के 12 केंद्रों पर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की पहली पाली की शुरुआत समय से हो गई। परीक्षा के लिए तय समय सुबह 8:00 से 8:45 तक परीक्षार्थियों को केंद्रों पर पहुंचना था। इसी के साथ परीक्षा केंद्र का मुख्य गेट बंद कर दिया गया। परीक्षा अपने तय समय सुबह 9:30 बजे शुरू हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहली पाली में 2400 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए हैं। परीक्षा के लिए शहर में पांच केंद्र तो अन्य सात केंद्र लगभग 25 किलोमीटर मुख्यालय से दूर तक बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की सघन चेकिंग की गई। सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और मोबाइल इत्यादि परीक्षा केंद्र के बाहर ही जमा करवाया गया।

    यह नियम परीक्षा के कक्ष निरीक्षकों स्टेटिक मजिस्ट्रेट आदि पर भी लागू हुआ। जिले में बनाए गए सभी 12 केदो पर पुलिस की मुस्तादी बनी हुई है केंद्रों के अंदर सीसी कैमरे पूरी तरह से सक्रिय हैं।

    परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में फोटोकॉपी की सभी दुकानें बंद हैं। पुलिस ने 200 मीटर दायरे में किसी प्रकार की भीड़ अथवा अन्य गतिविधियों पर विशेष नजर बनाए रखी है। परीक्षा शुरू होते ही जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जोनल मजिस्ट्रेट आदि निरीक्षण के लिए दौरे पर हैं।