एकतरफा प्रेम में पागल आशिक वीडियो दिखाकर करता था परेशान, बात नहीं मानी तो सिरफिरे ने किशोरी का किया ये हाल

जागरण संवाददाता, उन्नाव। एकतरफा प्रेम में पागल गांव के रिश्ते के चचेरे भाई ने गुरुवार दोपहर 16 वर्षीय किशोरी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। किशोरी आरोपित की शिकायत कर गंजमुरादाबाद चौकी से बुआ के साथ लौट रही थी। रास्ते में रोककर उसने घटना को अंजाम दिया और भाग निकला। स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू के सात जख्म मिले हैं। दाहिनी ओर का फेफड़ा फटने से मौत की पुष्टि हुई है। गले में भी गहरा घाव मिला है।

बांगरमऊ कोतवाल चंद्रकांत सिंह ने बताया कि किशोरी की फतेहपुर चौरासी के एक युवक से नजदीकी थी। वह फोन पर उससे बात भी करती थी। पड़ोस में रहने वाले रिश्ते के चचेरे भाई राजेश को यह बात नागवार गुजरी। किशोरी व युवक के बीच हुई बातचीत के आडियो व कुछ वीडियो राजेश के पास थे, जिन्हें इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर वह किशोरी को बुलाता था। ग्रामीणों के अनुसार तीन दिन से किशोरी व राजेश के घर की महिलाओं में इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी की शिकायत करने किशोरी गुरुवार सुबह अपनी बुआ के साथ गंजमुरादाबाद चौकी पहुंची थी।

बुआ के साथ लौट रही थी किशोरी पुलिस ने तहरीर देने की बात कही तो भाई ने फोन कर घर में विवाद सुलझा लेने की बात कह चौकी से किशोरी को बुला लिया। किशोरी अपनी बुआ के साथ चौकी से घर लौट रही थी कि गांव के प्रधान के नवनिर्मित घर से पहले आरोपित राजेश ने किशोरी को रोक लिया और बात करने के लिए प्रधान पति गुमानी के घर के पास ले गया।

यहां चाकुओं से गोदकर हत्या के बाद भाग निकला। गले, पेट व हाथ समेत शरीर में चाकू के सात वार किए जाने की बात सामने आई है। एएसपी प्रेमचंद्र, सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम की मदद से जांच की।

फोरेंसिक टीम को खून के धब्बे मिले प्रधान पति के घर के अंदर फोरेंसिक टीम को खून के धब्बे मिले। पानी से खून को धोने व झाडू लगाने के भी मौके पर प्रमाण मिले हैं। इससे साफ है कि आरोपित ने प्रधान पति गुमानी के घर के अंदर ले जाकर किशोरी की हत्या की। ग्रामीणों के अनुसार गांव का एक युवक इस बार गांव से पंचायत चुनाव की दावेदारी कर रहा था। मौजूदा प्रधान के पति गुमानी से उसकी रंजिश चल रही है।