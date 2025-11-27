Language
    'थोड़ी मोहलत और मिलती तो इतनी दूर भाग जाता पूरे जिले की पुलिस न पकड़ पाती', हत्यारोपी की बातें सुन पुलिस भी रह गई दंग

    By Mohit Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:20 PM (IST)

    उन्नाव में पत्नी से बात करने के शक में पड़ोस में रहने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्य के पति की बांका से काटकर हत्या करने वाले आरोपित ने पूछताछ के दौरान पुलिस से कहा कि उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। भागने का थोड़ा समय दे देते तो आपके पूरे जिले की पुलिस मुझे न पकड़ पाती।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    उसकी बातें सुनकर पुलिस की हैरत में पड़ गई। हत्या में प्रयोग बांका बरामद कर पुलिस ने बुधवार को हत्यारोपित को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया है।

    आसीवन क्षेत्र के कूरेमऊ गांव की बीडीसी अनीता देवी के पति अरविंद कुमार गौतम की मंगलवार रात आठ बजे पड़ाेस में रहने वाले रामनिवास ने बांका से सिर पर चेहरे व गर्दन में पीछे की ओर कई वारकर हत्या कर दी थी। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश पांडेय ने आरोपित को पकड़ने के लिए क्षेत्र में नाकाबंदी कर उसकी तलाश शुरू की थी।

    कुछ ही घंटों में आरोपित रामनिवास को खेत में दौड़ाकर पकड़ लिया था। आरोपित ने बताया कि अरविंद का उसके घर आना-जाना था। उसे नहीं पता कि अरविंद पीठ पीछे उसकी पत्नी से लगातार बात करता था। जब पता चला तो गुस्से पर काबू न कर सका और हत्या कर दी।

    दो टूक शब्दाें में कहा कि कुछ देर की मोहलत और मिल जाती तो इतनी दूर भाग जाता कि पूरे जिले की पुलिस न पकड़ पाती।प्रभारी निरीक्षक अखिलेश पांडेय ने बताया कि आरोपित को जेल भेजा गया है।

