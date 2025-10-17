आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव में बड़ा हादसा : कार की टक्कर से थाईलैंड के दो इलेक्ट्रीशियन की मौत

Language
    By Edited By:
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:45 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, उन्नाव : आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार दौड़ रही अर्टिगा कार टायर फटने से अनियंत्रित होकर किनारे लघुशंका कर रहे थाईलैंड के दो इलेक्ट्रीशियन व उनके इनोवा कार चालक को पीछे से टक्कर मारती हुई 10 फीट गहरी खंती में गिर गई। टक्कर इतनी तेज थी कि थाइलैंड के दोनों युवक कार में फंसकर घिसटते हुए खंती तक चले गए। दोनों की मौत हो गई। अर्टिगा कार सवार बाल-बाल बच गए।

    थाईलैंड मूल की प्रकोब वोंगसोमबुन लगभग 15 वर्ष पहले भारत आईं व उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक मंदिर में रहने लगीं। प्रकोब के अनुसार, उन्होंने भारत की नागरिकता भी ले ली है। दिल्ली में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसमें वायरिंग व अन्य लाइटिंग का काम करने के लिए छह दिन पहले थाईलैंड के रोई ईटी निवासी इलेक्ट्रीशियन 51 वर्षीय सकुलसुक थिंतुपथाई, यहीं के चोन निवासी 57 वर्षीय अनान चक्कानाकोर्न व प्रोमो को श्रावस्ती बुलाया था। गुरुवार को वह तीनों इलेक्ट्रिशियन के साथ इनोवा कार से दिल्ली जा रही थीं। कार बलरामपुर के देवरिया गुगुलपुर निवासी कुंवर चंद्रप्रकाश वर्मा चला रहा था। शाम करीब छह बजे चालक प्रकाश ने लघुशंका करने के लिए कार को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी के पास बांगरमऊ के नसिरापुर गांव के सामने पार्किंग लेन में रोका। चालक कुंवर के साथ अनान व सकुलसुक भी लघुशंका करने नीचे उतरे। वह और प्रोमो कार में ही बैठे रहे। इसी दौरान पीछे से आ रही दूसरी कार का टायर अचानक फट गया। कार अनियंत्रित होकर लघुशंका कर रहे अनान, सकुलसुक व चालक को टक्कर मारती हुई गहरी खंती में चली गई। 10 मिनट बाद यूपीडा टीम ने कार में फंसे दोनों को बाहर निकाला। उन्हें सीएचसी बांगरमऊ पहुंचाया, जहां डाक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। टक्कर मारने वाली आर्टिगा कार दिल्ली की टापकान स्किपर कंपनी की थी। कार में बैठे कंपनी के बिजनेस डेवलेपमेंट मैनेजर अनीश शर्मा और एप्लीकेशन मैनेजर पुष्कर दीक्षित 10 दिन की ट्रेनिंग समाप्त कर अयोध्या से दिल्ली लौट रहे थे। टक्कर मारने वाली कार पर सवार दोनों व्यक्ति व चालक बच गए। पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार के चालक दिल्ली के त्रिलोकपुरी निवासी श्यामवर्ण को हिरासत में लिया है। एसडीएम ब्रजमोहन शुक्ल ने बताया कि टक्कर मारने वाली कार के चालक को हिरासत में लिया गया है।