लखनऊ में प्लॉट खरीदने के नाम् पर 30.10 लाख रुपये लिए, वापस मांगने पर जान से मांगने की दी धमकी
उन्नाव के एक व्यापारी पवन यादव ने लखनऊ में एक प्लॉट खरीदने के लिए 30.10 लाख रुपये दिए थे। आरोप है कि बाद में विक्रेता ने अनुबंध करने से इनकार कर दिया और पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। पवन ने दही थाने में शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। शहर के आवास विकास कालोनी निवासी कारोबारी द्वारा लखनऊ के सरोजनी नगर में 2.70 करोड़ कीमत का भूखंड खरीदने के लिए मां, भाई व स्वयं के खाते से 30.10 लाख रुपये लखनऊ के अमौसी निवासी एक परिवार को दिए। बाद में भवन स्वामी व अन्य ब्रोकर ने भवन का अनुबंध करने से इन्कार कर दिया। उल्टे गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया।
शहर के आवास विकास कालोनी निवासी पवन यादव ने दही थाने में तहरीर देकर बताया कि वह लखनऊ के सरोजनी नगर में एक 2.70 करोड़ रुपये कीमत का प्लाट खरीद रहे थे। जिसके लिए उन्होंने अमौसी निवासी सौरभ पुत्र राकेश कुमार उसके चाचा राम किशुन, गीता व टिल्लू सोनी के नाम पर मां संतोष कुमार, भाई शिवम यादव आदि के खाते से अलग अलग करके 30.10 लाख रुपये दिए।
इसके बाद जब उक्त लोगों से उन्होंने भूमि की बिक्री का एग्रीमेंट करने के लिए कहा तो उक्त लोगों ने एग्रीमेंट करने से इन्कार कर दिया। इसपर जब उसने अपने पैसे मांगे तो उक्त लोगों ने उसके व उसके भाई के साथ गाली गलौज करते हुए अवैध असलहा दिखा कर जान से मारने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। दही थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीश सिंह ने कहा मामले की जांच की जा रही है।
