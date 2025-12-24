कुलदीप सेंगर की सजा निलंबन के मामले ने पकड़ा तूल, इंडिया गेट पर धरना देने पहुंची उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता, पुलिस ने हटाया

जागरण संवाददाता, उन्नाव। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करने और सशर्त जमानत पर रिहा करने के निर्देश देने से आहत दुष्कर्म पीड़िता बुधवार को संसद भवन पर धरना देंगी। लेकिन, इससे पहले पीड़िता मंगलवार रात को इंडिया गेट पर धरने देने पहुंच गईं, मगर पुलिस ने उन्हें मौके से हटा दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दुष्कर्म पीड़ता ने जागरण से बातचीत में कहा कि देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, तीन साल की बच्चियों से दुष्कर्म करके हत्या की जा रही है। देश के हर हिस्से में लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और अगर इस तरह से दोषी को बरी कर दिया जाएगा तो ऐसा कृत्य करने वालों को क्या संदेश जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगें।दिल्ली: पुलिस ने 2017 उन्नाव रेप केस की पीड़िता की मां और महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना को इंडिया गेट के पास प्रोटेस्ट वाली जगह से हटा दिया।

यह निर्णय बिल्कुल उचित नहीं है। यह भी कहा कि इस केस में हमारी तरफ से पैरोकार करने वाले को मिली सुरक्षा पहले ही हटा ली गई थी। अब यह फैसला आ गया। ये सब सब एक योजना के तहत किया गया है। जानकारी के अनुसार उन्नाव गैंगरेप केस का पीड़ित परिवार इंडिया गेट पर धरने पर बैठा है. उनके सा एक्टिविस्ट योगिता भयाना भी मौजूद हैं।