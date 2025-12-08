Language
    कल उन्नाव में साढ़े तीन घंटे रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल जारी

    By Ankit Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:24 PM (IST)

    उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल यानी कि मंगलवार को उन्नाव में लगभग साढ़े तीन घंटे रहेंगे। वे पार्टी कार्यालय में जिला और मंडल कमेटी की बैठकों में ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल मंगलवार को 09 दिसंबर को लगभग साढ़े तीन घंटे उन्नाव में रहकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

    भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने बताया कि उप मुख्यमंत्री अपराह्न एक बजे पार्टी कार्यालय फैंटेसी मोटल बाईपास पहुंचेंगे। जहां भाजपा जिला और मंडल कमेटी व मानीटरिंग टीम की बैठकों में शामिल होंगे।

    उसके बाद पौने तीन बजे सदर विधानसभा के गांव टीकर में भाजपा की बूथ समीक्षा बैठक करेंगे। 3:30 बजे लोकनिर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी के आवास जाएंगें वहां 4:30 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे।

