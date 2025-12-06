अब सीधे लखनऊ नहीं जा पाएंगे भारी वाहन, इस मार्ग पर एक महीने तक रूट डायवर्जन लागू

जागरण संवाददाता, उन्नाव। कानपुर-लखनऊ हाईवे का सफर आज से एक माह तक वाहन सवारों के लिए कठिनाइयों से भरा रहेगा। कानपुर की ओर से आने वाले किसी भी भारी वाहन को सीधे लखनऊ नहीं जाने दिया जाएगा। रामादेवी व दही तिराहा से इन वाहनों को डायवर्ट कर निकाला जाएगा।

लखनऊ के बंथरा क्षेत्र में पीएनसी द्वारा कानपुर-लखनऊ हाईवे (एनएच-27) पर पुलिया निर्माण समेत हो रहे अन्य कार्यों के चलते रोजाना लगने वाले जाम को यह निर्णय लिया गया है। एसपी उन्नाव जयप्रकाश सिंह के निर्देश पर शनिवार सुबह से ही लखनऊ जाने वाले वाहनों को दही तिराहा से पुरवा-मौरावां मार्ग की ओर डायवर्ट किया गया। जिससे दो किमी दूरी तक दिनभर रुक-रुककर जाम लगता रहा।

पुलिस उपायुक्त यातायात लखनऊ ने कानपुर के पुलिस उपायुक्त यातायात व एसपी उन्नाव जयप्रकाश सिंह को पत्र जारी कर कहा कि लखनऊ के बंथरा क्षेत्र में जुनाबगंज में कानपुर-लखनऊ हाईवे पर एनएचएआइ द्वारा पुलिया निर्माण के अलावा जगह-जगह अन्य निर्माण कार्य किया जा रहा है।

जिससे एक तरफ की लेन को ब्लाक कर दूसरे लेन से ही दोनों छोर से वाहनों को निकाला जा रहा है। एक लेन बंद होने व रास्ता काफी संकरा होने से निर्माण स्थल पर भारी वाहनों के पहुंचने से रोजाना भीषण जाम लग रहा है। इस मार्ग पर अमौसी एयरपोर्ट, शिक्षण संस्थान एवं महत्वपूर्ण अस्पताल होने के कारण काफी संख्या में बड़े /छोटे वाहन तथा वीवीआइपी व वीआइपी का आवागमन रहता हैं।

जाम में वाहन फंस जाते हैं। सड़क दुर्घटनाएं भी अधिक हो रही है। इसको देखते हुए एसीपी कृष्णानगर एवं एसीपी यातायात (दक्षिणी), यातायात निरीक्षक से स्थलीय निरीक्षण कराया गया, जिसमें भारी वाहनों के डायवर्जन की जरूरत बताई गई। इसको लेकर कानपुर रामदेवी व उन्नाव के दही तिराहा से भारी वाहनों का डायवर्जन किया जाए।

एसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि लखनऊ से मिले आदेश के क्रम में दही तिराहा पर भारी वाहनों का डायवर्जन शुरू किया गया है। यह वाहन पुरवा-मौरावां होते हुए रायबरेली की सीमा में प्रवेश कराकर मोहनलालगंज के रास्ते जनपद लखनऊ पहुंचेंगे।

इसी तरह हमीरपुर, महोबा से कानपुर होते हुए लखनऊ जाने वाले भारी वाहनों को रामादेवी से डायवर्ट किया जाएगा। यह वाहन फतेहपुर, लालगंज, बछरावां होकर हैदरगढ़ के रास्ते जनपद लखनऊ की सीमा में प्रवेश करेंगे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए गंतव्य को जाएंगे।

हाईवे पर दिनभर रेंगे वाहन, कई चक्रों में लगा भीषण जाम कानपुर-लखनऊ हाईवे पर दही तिराहा से भारी वाहनों का डायवर्जन शुरू होने से सुबह 10 बजे से ही जाम लगना शुरू हो गया।कभी दो तो कभी तीन किमी दूर तक लखनऊ व कानपुर की ओर वाहनों की कतारें लगती रही।

कई चक्रों में 20-25 मिनट तक भीषण जाम लगा रहा। बता दें कि दही तिराहा से संकरा होने से भारी वाहनों को पुरवा की ओर मोड़ने में दो से तीन मिनट लग जाता है। इससे पीछे आ रहे वाहनों की लंबी लाइन लग जाती है। दिनभर लोग जाम से जूझने को मजबूर रहे।

लखनऊ के बंथरा क्षेत्र के जुनाबगंज में कानपुर-लखनऊ हाईवे पर पुलिया का निर्माण होने से जाम लग रहा था। पुलिस उपायुक्त यातायात लखनऊ के निर्देश पर दही तिराहा पर भारी वाहनों का एक माह के लिए रूट डायवर्जन किया गया है।