कानपुर में अवैध तरीके से आतिशबाजी तैयार कर रहा था कारोबारी, पुलिस ने बरामद किया बारूद का जखीरा
कानपुर में पुलिस ने एक अवैध आतिशबाजी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एक व्यापारी बिना लाइसेंस के आतिशबाजी बना रहा था। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में बारूद और पटाखे बनाने का सामान जब्त किया है और व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है।
संवाद सूत्र, बीघापुर। कानपुर के मेस्टन रोड में बारूदी विस्फोट की घटना के बाद एसपी जयप्रकाश सिंह के निर्देश पर सभी थानों की पुलिस ने अवैध कारोबार की तलाश करने के साथ आतिशबाजी दुकानों में बिक्री व भंडारण को चेक किया। बीघापुर पुलिस ने सीएफओ अनूप सिंह के साथ मिलकर कठार गांव के जंगल में दबिश दी।
यहां सुनील नाम का व्यक्ति अवैध तरीके से आतिशबाजी बनाते मिला। मौके से भारी मात्रा में बने-अधबने पटाखे व बारूद बरामद किया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। लाइसेंस न होने के बाद भी वह आतिशबाजी का निर्माण कर रहा था।
अवैध आतिशबाजी की मिली थी सूचना
थाना प्रभारी राजपाल व मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनूप सिंह को बीघापुर क्षेत्र के कठार गांव के जंगल में अवैध आतिशबाजी बनाने की सूचना मिली। इस पर टीम ने बाग में घेराबंदी कर छापा मारा। इस दौरान कठार गांव का सुनील मौके पर मिल गया।
पुलिस ने वहां बनी झोपड़ी के अंदर बोरियों में भरे बने-अधबने पटाखे, गोले, सुतली व बारूद बरामद की। एसओ राजपाल ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है।
वहीं पुरवा, हसनगंज, सदर, सफीपुर व बांगरमऊ तहसील क्षेत्रों में भी पुलिस ने पटाखा दुकानों को चेक किया। इस दौरान स्टाक का रजिस्टर से मिलान किया। सीओ हसनगंज अरविंद चौरसिया ने बताया कि कुछ दुकानों में रजिस्टर में ब्योरा भरा नहीं मिला। दुकानदार को हिदायत देकर मानक के अनुरूप आतिशबाजी बिक्री के निर्देश दिए गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।