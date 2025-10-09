कानपुर में अवैध तरीके से आतिशबाजी तैयार कर रहा था कारोबारी, पुलिस ने बरामद किया बारूद का जखीरा

संवाद सूत्र, बीघापुर। कानपुर के मेस्टन रोड में बारूदी विस्फोट की घटना के बाद एसपी जयप्रकाश सिंह के निर्देश पर सभी थानों की पुलिस ने अवैध कारोबार की तलाश करने के साथ आतिशबाजी दुकानों में बिक्री व भंडारण को चेक किया। बीघापुर पुलिस ने सीएफओ अनूप सिंह के साथ मिलकर कठार गांव के जंगल में दबिश दी।

यहां सुनील नाम का व्यक्ति अवैध तरीके से आतिशबाजी बनाते मिला। मौके से भारी मात्रा में बने-अधबने पटाखे व बारूद बरामद किया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। लाइसेंस न होने के बाद भी वह आतिशबाजी का निर्माण कर रहा था।

अवैध आतिशबाजी की मिली थी सूचना

थाना प्रभारी राजपाल व मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनूप सिंह को बीघापुर क्षेत्र के कठार गांव के जंगल में अवैध आतिशबाजी बनाने की सूचना मिली। इस पर टीम ने बाग में घेराबंदी कर छापा मारा। इस दौरान कठार गांव का सुनील मौके पर मिल गया।