भारत यात्रा पर आए जापान के नागरिक का उन्नाव में आइफोन चोरी, ढूंढने में पसीना बहा रही जीआरपी

जागरण संवाददाता, उन्नाव। तीन दिन की यात्रा पर भारत आए जापान के नागरिक का मुंबई से वाराणसी जाते आईफोन चोरी हो गया। वाराणसी पहुंचकर नागरिक ने जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि वह उन्नाव स्टेशन के करीब था, तब उसे मोबाइल चोरी होने की जानकारी मिली।

वाराणसी पुलिस ने जांच के क्रम में मामला उन्नाव जीआरपी को ट्रांसफर किया है। जीआरपी ने स्टेशन परिसर के कैमरों की फुटेज देखनी शुरू की है। यात्री के मुताबिक, मोबाइल में भारत यात्रा से जुड़े जरूरी दस्तावेज, बुकिंग और व्यक्तिगत जानकारियां भी थीं।

जापान के ओइता प्रिफेक्चर निवासी युसाकू पुत्र योजी लगभग एक माह पहले तीन दिन की भारत यात्रा पर निकले थे। मुंबई से ट्रेन नंबर 09183 वाराणसी स्पेशल ट्रेन में बैठकर वाराणसी जाने के लिए निकले। यात्री के अनुसार उन्नाव रेलवे स्टेशन के आसपास किसी अज्ञात व्यक्ति ने तड़के 5:51 बजे से 8:00 बजे के बीच उनका आईफोन पार कर दिया।

वाराणसी पहुंचने पर ट्रेन से उतरने के बाद जापान के इस नागरिक ने वाराणसी जीआरपी को प्रार्थना पत्र देकर आईएमइआइ के अलावा, मोबाइल का रंग, मोबाइल नंबर समेत अन्य जानकारी साझा कर रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला उन्नाव से जुड़ा होने पर वाराणसी जीआरपी ने उन्नाव जीआरपी को जांच ट्रांसफर की।