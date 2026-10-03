कानपुर एआरटीओ आलोक कुमार को हाई कोर्ट से निलंबन पर रोक, आरटीओ में छापेमारी के बाद हुई थी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। इसके बाद आलोक कुमार के दोबारा कानपुर एआरटीओ प्रशासन का पद संभालने का रास्ता साफ हो गया है।

दरअसल, बीते 24 अगस्त को जिला प्रशासन और संयुक्त पुलिस टीम ने परिवहन विभाग की चेकिंग व्यवस्था को लेकर छापेमारी की थी। कार्रवाई के बाद जिलाधिकारी की ओर से परिवहन मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी गई थी। रिपोर्ट के आधार पर एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार और एआरटीओ सोमलता को निलंबित कर दिया गया था। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद आलोक कुमार को राहत मिली है और वह जल्द ही अपने पद का कार्यभार संभाल सकते हैं।