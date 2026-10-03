Awas Yojana: बेघर-कच्चे मकान वालों के लिए सुनहरा मौका, कानपुर में बांटे जाएंगे 1457 मुख्यमंत्री आवास, मिलेंगे 1.20 लाख रुपये

अमन तिवारी, कानपुर। कानपुर में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2026-27 में मिले 1610 आवासों में अब तक सिर्फ 153 पात्रों का चयन हो सका है, जबकि 1457 आवास अभी भी लाभार्थियों का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने पात्रों की तलाश के लिए सर्वे और सत्यापन अभियान तेज कर दिया है।

बेघर, कच्चे मकानों में रहने वाले और पात्रता पूरी करने वाले जरूरतमंद आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति और पांच पासपोर्ट आकार के फोटो जरूरी हैं। योजना में विधवा, दिव्यांग, आपदा प्रभावित परिवारों और अधिसूचित जनजातियों को प्राथमिकता मिलेगी। प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये तीन किस्तों में दिए जाएंगे, जबकि मनरेगा के तहत 90 दिन के श्रम का भुगतान भी मिलेगा।

पात्रता में इन जनजातियों को किया गया है शामिल मुख्यमंत्री आवास योजना की पात्रता में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, कालाजार से प्रभावित, वनटागिया, मुहसर, कोल, सहरिया, थारू, पछइया, गढ़अयाश लोहार, चेरो, बैगा और नट बिरादर के लोग शामिल हैं। दिव्यांग, कुष्ठ रोगी और जापानी इंसेफ्लाइटिस रोगी भी पात्रता में

बीस से अधिक जनजातियों को भी आवास के लिए दी जानी है तरजीह

ये भी होंगे पात्र बेघर, कच्चा घर वाले, दैवीय आपदा से प्रभावित, विधवा महिला, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी और जापानी इंसेफ्लाइटिस के रोगियों को भी सीएम आवास दिए जाने की व्यवस्था है।

ऐसे मिलती है धनराशि सीएम आवास में 1.20 लाख रुपये पात्र को दिए जाने की व्यवस्था है। इसके तहत पहली किस्त में 40 हजार, दूसरी किस्त में 70 हजार और तीसरी अंतिम किस्त में 10 हजार रुपये दिए जाते हैं।