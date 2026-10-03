कानपुर में कोचिंग शिक्षक से तंग आकर महिला सिपाही ने दी जान, दो हजार बार की थी कॉल, अमेठी में थी तैनात
कानपुर में एक महिला सिपाही ने अपने पूर्व कोचिंग शिक्षक द्वारा लगातार फोन पर परेशान किए जाने के कारण आत्महत्या ...और पढ़ें
HighLights
महिला सिपाही ने कोचिंग शिक्षक की प्रताड़ना से आत्महत्या की
शिक्षक ने नौकरी के बाद लगभग दो हजार बार फोन किया
पुलिस ने आरोपी शिक्षक विक्रम सिंह चंदेल को गिरफ्तार किया
संवाद सहयोगी, घाटमपुर(कानपुर)। रेउना थाना क्षेत्र के गिरसी गांव निवासी महिला सिपाही को उसका कोचिंग शिक्षक फोन करके लगातार परेशान करता था। महिला सिपाही ने पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी उसके यहां कोचिंग पढ़कर की थी। नौकरी पर जाने के बाद से वह करीब दो हजार बार फोन कर चुका था। मामले में शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है।
गिरसी निवासी विजय सिहं बैश की बड़ी बेटी 22 वर्षीय प्रतीक्षा सिंह ने बुधवार दोपहर फंदा लगाकर जान दे दी थी। प्रतीक्षा अमेठी के मोहनगंज थाना में महिला सिपाही के पद पर तैनात थी। वर्ष 2025 में उसकी नियुक्ति हुई थी। बुधवार को प्रतीक्षा छुट्टी पर घर आई थी। कुछ देर बाद ही उसने दुपट्टे के सहारे फंदा लगाकर जान दे दी थी।
प्रतीक्षा ने आत्महत्या से पहले अपना मोबाइल फोन रि-सेट किया था। पुलिस ने उसके नंबरों की सीडीआर रिपोर्ट निकलवाई तो पता चला कि सचेंडी थाना क्षेत्र के बिनौर गांव निवासी विक्रम सिंह चंदेल से उसकी बात होती थी। पुलिस भर्ती की तैयारी के दौरान वह उस विक्रम की कोचिंग में पढ़ती थी।
स्वजन ने बताया कि विक्रम उनके घर आता-जाता था और पारिवारिक सदस्य जैसा था। वह 2019 में सेना से रिटायर होने के बाद गजनेर में कोचिंग पढ़ाता था। 42 वर्षीय विक्रम विवाहित है और दो बच्चों का पिता है।
महिला सिपाही के पिता के मुताबिक वह उसे बेटे जैसा मानते थे और उसने यह अंजाम दिया। उनकी तहरीर पर विक्रम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि आरोपित शिक्षक को शनिवार को जेल भेजा जाएगा।
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