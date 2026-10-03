कानपुर में कोचिंग शिक्षक से तंग आकर महिला सिपाही ने दी जान, दो हजार बार की थी कॉल, अमेठी में थी तैनात

संवाद सहयोगी, घाटमपुर(कानपुर)। रेउना थाना क्षेत्र के गिरसी गांव निवासी महिला सिपाही को उसका कोचिंग शिक्षक फोन करके लगातार परेशान करता था। महिला सिपाही ने पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी उसके यहां कोचिंग पढ़कर की थी। नौकरी पर जाने के बाद से वह करीब दो हजार बार फोन कर चुका था। मामले में शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है।

गिरसी निवासी विजय सिहं बैश की बड़ी बेटी 22 वर्षीय प्रतीक्षा सिंह ने बुधवार दोपहर फंदा लगाकर जान दे दी थी। प्रतीक्षा अमेठी के मोहनगंज थाना में महिला सिपाही के पद पर तैनात थी। वर्ष 2025 में उसकी नियुक्ति हुई थी। बुधवार को प्रतीक्षा छुट्टी पर घर आई थी। कुछ देर बाद ही उसने दुपट्टे के सहारे फंदा लगाकर जान दे दी थी।

प्रतीक्षा ने आत्महत्या से पहले अपना मोबाइल फोन रि-सेट किया था। पुलिस ने उसके नंबरों की सीडीआर रिपोर्ट निकलवाई तो पता चला कि सचेंडी थाना क्षेत्र के बिनौर गांव निवासी विक्रम सिंह चंदेल से उसकी बात होती थी। पुलिस भर्ती की तैयारी के दौरान वह उस विक्रम की कोचिंग में पढ़ती थी।