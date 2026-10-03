कानपुर में घरेलू विवाद का वीडियो वायरल, पानी के चक्कर में जेठ जेठानी ने दंपती को डंडे से पीटा

जागरण संवाददाता, कानपुर। नौबस्ता के हंसपुरम में पानी के विवाद को लेकर दंपती से मारपीट की गई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपित जेठ-जेठानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना का सीसी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपित दंपती को लाठी-डंडे से पीटते दिखाई दे रहे हैं।

रमन विहार निवासी किशन गुप्ता की पत्नी भावना ने बताया कि बुधवार रात बर्तन धोने के पानी और बाथरूम जाने को लेकर उन्होंने जेठ विपिन से बात की थी। आरोप है कि इसके बाद विपिन और उसकी पत्नी सपना गालीगलौज करने लगे। विरोध पर दोनों ने किशन के साथ लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी।

वह पति को बचाने पहुंची तो आरोपितों ने उसके बाल पकड़कर मारपीट की और घर के बाहर तक घसीटकर ले गए। मारपीट में दंपती को चोटें आईं। आरोप है कि जेठ-जेठानी ने जान से मारने की धमकी देते हुए मकान खाली करने का दबाव भी बनाया।