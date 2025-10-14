जालौन में 20 मुकदमों में वांछित 25 हजार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में पकड़ा गया, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, जालौन। जिले में चोरी व लूट के 20 मुकदमों का वांछित 25 हजार के इनामी अपराधी की पुलिस को तलाश थी। सोमवार की रात को जालौन पुलिस उसका पीछा कर रही थी, उसके झांसी-कानपुर हाईवे किनारे उकासा की तरफ जाने की सूचना पर आटा थाना पुलिस ने चेकिंग लगा दी।

इसी दौरान जालौन व आटा थानों की फोर्स ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ना चाहा तो वह खेतों की तरफ भागा और पुलिस टीम पर तीन राउंड फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिससे उसके दाहिने पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा। उसके पास से पुलिस को एक तमंचा, 1300 रुपये व बाइक बरामद की गई है।

आटा थाना क्षेत्र के ग्राम संधी निवासी 25 वर्षीय रामजी पटेल पुत्र ब्रह्मानंद पटेल के ऊपर जिले के सभी थानों में डकैती, लूट, चोरी सहित अन्य कई धाराओं में 20 से अधिक मुकदमा दर्ज हैं। आखिरी बार जालौन कोतवाली में आरोपित के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया गया था। कुछ दिन पहले पुलिस अधीक्षक ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस उसको पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी।

सोमवार को जालौन पुलिस को सूचना मिली थी कि गोविंद होटल से आरोपित हाईवे से ग्राम उकासा की तरफ जा रहा है। जालौन पुलिस ने पीछा करते हुए रात 11 बजे आटा थाना प्रभारी अजय सिंह को इसकी जानकारी दी। इसके बाद तुरंत पुलिस अधीक्षक को इस बारे में बताया गया और हाईवे पर पुलिस टीम ने चेकिंग लगा दी।