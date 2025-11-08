Language
    पहले इंस्ट्राग्राम से दोस्ती के बाद की शादी, बाद में चाकू से गोदकर पत्नी को मार डाला, गर्दन पर किए 20 वार

    By Mohit Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:53 AM (IST)

    उन्नाव में इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद शादी करने वाली एक महिला की उसके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी। नशे में धुत पति ने उसे ट्रेन से रावतपुर हाल्ट पर उतारा और सुनसान जगह ले जाकर चाकू से 20 वार किए। पुलिस ने आरोपी पति को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने पहले ही हत्या की आशंका जता दी थी और सेनेटरी पैड में परिजनों का नंबर लिख दिया था।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। अनजान व्यक्ति से इंस्टाग्राम पर दोस्ती फिर छह माह बाद शादी की गलती महिला को भारी पड़ गई। गुरुवार सुबह हुए विवाद के बाद नशेबाज पति उसे बरगलाकर ट्रेन से लाया और बीघापुर के रावतपुर हाल्ट पर नीचे उतारने के बाद सुनसान जगह ले जाकर हत्या कर दी।

    आरोपित पति ने बर्बरता की सारी हदें पार कर पहले पत्नी के हाथ पैर उसी के सलवार से बांधे फिर मुंह में कपड़ा ठूंसकर गर्दन में चाकू से 20 वार कर दिए। मौत होने पर आरोपित पत्नी का शव वहीं छोड़कर भाग निकला। शुक्रवार रात लगभग नौ बजे हत्यारोपित पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया।

    कानपुर-रायबरेली रेल मार्ग पर बीघापुर क्षेत्र के रावतपुर गांव के पास पोल संख्या 161/3 व 161/2 के बीच गुरुवार को 20 वर्षीय महिला का शव पड़ा मिला था। शुक्रवार सुबह रायबरेली के जगतपुर क्षेत्र में रहने वाले केशन रावत व उसकी पत्नी रेनू ने बीघापुर थाना पहुंचकर शव की पहचान 20 वर्षीय बेटी लाजो के रूप में की।

    पुलिस के अनुसार, लाजो की करीब एक साल पहले रायबरेली के गदागंज क्षेत्र के खुदायगंज गांव निवासी अंकुल पुत्र शिवमोहन जाटव से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। इसके बाद अंकुल लाजो को स्वजन की बिना मर्जी के अपने साथ लेकर चला गया। स्वजन ने लोकलाज के डर से छह माह पहले दोनों की शादी कर दी।

    शादी के कुछ दिन बाद ही अंकुल लाजो को लेकर कानपुर चला गया और मिश्रीलाल चौराहा कानपुर नगर में किराए का कमरा लेकर रहने के साथ प्राइवेट नौकरी करने लगा। नशे की हालत में शाम को आता और पत्नी लाजो से मारपीट करता। लगातार वह पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था। एक नवंबर को दोनों में जमकर विवाद हुआ था।

    इसी के बाद अंकुल ने पत्नी की हत्या का मन बना योजना तैयार करनी शुरू कर दी। पांच नवंबर को योजना के तहत अंकुल ने पत्नी लाजो से गांव चलने की बात कही। पांच नवंबर की शाम 4:30 बजे उसने गांव खुदायगंज जाने के लिए कानपुर से रायबरेली पैसेंजर पकड़ी।

    रास्ते में अंकुल व लाजो का ट्रेन में ही विवाद हो गया। इस पर बीघापुर क्षेत्र के रावतपुर टिकौली हाल्ट पर दोनों उतर गये। यहां उसने अपने साथी बिहार क्षेत्र के सुमेरपुर निवासी मयंक को फोन कर रावतपुर टिकौली हाल्ट बुलाया। दोस्त के पहुंचने पर उसके साथ मिलकर लाजो के हाथ-पैर बांधने के बाद चाकू से गर्दन पर 20 वार कर हत्या कर दी।

    शुक्रवार को पहचान के बाद मां रेनू ने दामाद अंकुल पर बेटी को प्रताड़ित करने और हत्या के बाद शव रेलवे ट्रैक पर फेंकने का मुकदमा दर्ज कराया। आरोपित की गिरफ्तारी में लगी पुलिस शुक्रवार रात लगभग नौ बजे बीघापुर के जंगली खेड़ा नहर पुलिया के पास वाहन चेकिंग कर रही थी।

    सीओ बीघापुर मधुपनाथ मिश्र ने बताया कि शक के आधार पर बाइक को रोकने की कोशिश की गई तो पीछे बैठे युवक ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दाएं पैर में गोल लगने से वह घायल हो गया। जबकि साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला।

    पकड़े गए आरोपित ने अपना नाम अंकुल जाटव बताया है। उसने पत्नी लाजो की चाकू से गोदकर हत्या की बात स्वीकार की। उसने बताया कि हत्या में उसके साथी मयंक ने भी मदद की थी। घायल अंकुल को बीघापुर के 100 शैय्या बेड में भर्ती कराया है।

    आरोपित के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू, खून लगा पैंट व एक अवैध तमंचा, कारतूस व एक खोखा बरामद हुआ है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू से गर्दन पर 20 वार किए जाने व ट्रैकिया तक कट जाने की पुष्टि हुई है।

    पहले ही हो गया हत्या का एहसास, सेनेट्री पैड में रख ली थी पर्ची

    गुरुवार को महिला का शव मिलने के बाद उसकी पहचान के लिए महिला पुलिस ने जब तलाशी ली तो शरीर में सेनेट्री पैड से पुलिस को एक पर्ची मिली। इस पर्ची में पति अंकुल व मां रेनू का मोबाइल नंबर लिखा मिला। इन्हीं दो नंबरों की मदद से पुलिस महिला के घर तक पहुंची और उसकी पहचान में सफल हो गई।

    अंदेशा जताया जा रहा है कि कानपुर से ससुराल के लिए निकलने से पहले ही लाजो ने पति के मंसूबों को भांप लिया था। इसी वजह से उसने पर्ची को सेनेट्री पैड के अंदर रख लिया।

    गले में चोट की बात कर पुलिस दबा गई थी हत्या

    ट्रैक पर महिला का शव पड़ा होने की सूचना रावतपुर के प्रधान छोटेलाल ने पुलिस को दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो गर्दन में कई घाव देख मौके पर ही हत्या किए जाने की बात जान गई। हालांकि बात बाहर न जाए इसके लिए मीडिया को गले में चोट मिलने की बात कह सच दबा दिया।

    पुलिस को महिला के पास के पास एक डायरी मिली थी। जिसमें कुछ मोबाइल नंबर अंकित थे। पुलिस इन्हीं मोबाइल नंबर के जरिए महिला के पिता केशन तक पहुंच गई। केशन ने जैसे ही शव का फोटो देखा बेटी के रूप में पहचान कर ली।