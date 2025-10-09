Language
    प्रधानाध्यापक को लिफ्ट देकर बैठाया, जेब से पार किए 50 हजार रुपये, एनकाउंटर में लगी गोली

    By Mohit Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:38 AM (IST)

    एक प्रधानाध्यापक को लिफ्ट देकर एक व्यक्ति ने उनकी जेब से 50,000 रुपये उड़ा लिए। बाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। बैंक से रुपये निकालकर घर जाने के लिए सड़क किनारे खड़े होकर सवारी वाहन का इंतजार कर रहे जूनियर विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक बाइक सवार दो युवकों ने लिफ्ट देकर बीच में बैठाया और जेब से 50 हजार रुपये पार कर दिए। कुछ दूरी पर उन्हें उतारकर आरोपित भाग निकले। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी की। पांच घंटे बाद ही एक आरोपित की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। अन्य की तलाश की जा रही है।
    आसीवन क्षेत्र में कस्बा सफीपुर निवासी सुरेंद्र गौड़ कुलहा अटौरा में जूनियर विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं। बुधवार दाेपहर लगभग तीन बजे मियागंज-आर्यावर्त ग्रामीण बैंक से उन्होंने 50 हजार रुपये निकाले और घर जाने के लिए सफीपुर मोड़ पर खड़े होकर वाहन का इंतजार करने लगे।

    इसी दौरान दो बाइकों से चार युवक उनके पास पहुंचे एक बाइक सवार ने सफीपुर चलने की बात कह उन्हें झांसे में लिया और बीच में बैठा लिया। दूसरी बाइक सवार दो युवक भी पीछे चल दिए। सफीपुर-मियागंज मार्ग पर ताजपुर गांव की मोड़ के पास बाइक में पीछे बैठे युवक ने उनकी जेब से 50 हजार रुपये निकाल लिए।

    प्रधानाध्यापक ने हाथ पकड़ा तो धमकाने के बाद कुछ दूरी पर बाइक से नीचे उतारकर भाग निकले। पीड़ित की सूचना पर हरकत में आई पुलिस ने वायरलेस सेट से मैसेज कर क्षेत्र व आसपास क्षेत्र में नाकाबंदी कराई। पांच घंटे बाद रात करीब आठ बजे वाहन चेकिंग के दौरान दो बाइकों को आता देख संदेह के आधार पर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया।

    एक बाइक पर पीछे बैठा युवक कूद गया और पुलिस पर फायर कर भागने लगा। खुद का बचाव कर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो पैर में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया। उसके तीन साथी भाग निकले। घायल ने अपना नाम भंवर सिंह पुत्र रक्षपाल सिंह निवासी नेगपुर थाना फतेहगढ़ फर्रुखाबाद बताया। उसके पास एक तमंचा दो कारतूस बरामद हुए। उसने साथियों के नाम फर्रुखाबाद के कंपिल निवासी बंदरिया व हरदोई के सांडी निवासी सुरेंद्र व राजाबाबू बताया।

    सीओ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में घायल आराेपित भंवर सिंह पर फर्रुखाबाद व बदायूं जिला में चार मुकदमे दर्ज हैं। उनके तीन अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।चोरी के साथ पुलिस पर जानलेवा हमले की धारा में सभी पर मुकदमा दर्ज किया गया है।