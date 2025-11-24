घर से भगाकर ले जा रहा था, रास्ते में बदल गया लड़की का मन, फिर जो हुआ… देखकर लोगों के उड़ गए होश
एक व्यक्ति एक लड़की को घर से भगाकर ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में लड़की का मन बदल गया और उसने भागने से इनकार कर दिया। इससे गुस्साए व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया। आस-पास के लोगों ने लड़की को बचाया और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। प्रेमी युगल के विवाह के बीच जाति राेड़ा बनी तो रविवार रात 10 बजे घर से निकलने के बाद तड़के पांच बजे कानपुर-लखनऊ रेल मार्ग पर जैतीपुर स्टेशन पर दोनों ने मालगाड़ी के सामने कूदकर जान दे दी।
लोकोपायलट के अनुसार किशोरी ट्रेन के सामने कूदने जा रहे युवक को अपनी ओर खींच रही थी। एक दूसरे का हाथ पकड़े होने से दोनों ट्रेन के सामने कूद गए। इससे दाेनों की जान चली गई।
अंदेशा है कि दोनों घर से भागे फिर किशोरी का मन बदल जाने पर स्टेशन पर ही प्रेमी से विवाद हुआ। प्रेमी जान देने के लिए ट्रेन के सामने कूदने के बढ़ा तो युवती ने उसे बचाने का प्रयास किया। हालांकि, हाथ पकड़े होने से दोनों ट्रेन के सामने चले गए। मौत से दोनों के स्वजन बेहाल हैं।
अजगैन क्षेत्र के जमालपुर गढ़ी गांव निवासी 23 वर्षीय सुरेंद्र पासवान मजदूरी कर परिवार का गुजारा चलाता था। लगभग तीन साल से उसका पड़ोस के गांव गौरी निवासी रामलखन रैदास की 17 वर्षीय बेटी से सोनी से तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनाें शादी करना चाह रहे थे।
जाति अलग होने से दोनों के परिवार इस शादी के खिलाफ थे। दोनों के काफी प्रयास करने के बाद भी स्वजन शादी के लिए तैयार नहीं हुए। इसको लेकर दोनों परेशान रहने लगे। रविवार रात 10 और 11 बजे के बीच सुरेंद्र व सोनी घर से निकल गए।
सोमवार तड़के पांच बजे दोनों कानपुर-लखनऊ रेल रूट पर जैतीपुर स्टेशन पहुंचे। इसी बीच कानपुर से लखनऊ की ओर जा रही मालगाड़ी के सामने दोनों ने छलागं लगा दी।
लोको पायलट की सूचना पर पहुंचे जीआरपी के दारोगा मनोज कुमार ने शवाें की पहचान करा स्वजन को जानकारी दी। स्वजन मौके पर पहुंचे और शव देख बेहाल हो गए।
दोनों के खुदकुशी करने की बात तो कही पर उनके प्रेम प्रसंग पर पर्दा डाले रहे। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले तीन साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। जाति अलग होने से स्वजन शादी को तैयार नहीं थे।
प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह ने बताया कि दोनों के खुदकुशी करने की बात सामने आई है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।