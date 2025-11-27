उन्नाव में गैस गीजर फटने से मची अफरा-तफरी...दीवार गिरी, टूटे खिड़कियों के शीशे
उन्नाव में एक घर में गैस गीजर फटने से अफरा-तफरी मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि एक दीवार गिर गई और खिड़कियों के शीशे टूट गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस और स्थानीय प्रशासन घटना की जांच कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। हसनगंज कस्बे में एक घर में लगा गैस गीजर गुरुवार सुबह तेज धमाके के साथ फट गया, धमाका इतना जोरदार था कि घर की एक दीवार गिर गई व खिड़की के शीशे तक टूटकर बिखर गए। गनीमत रही की कोई घायल नहीं हुआ। दमकल ने आग बुझाई।
हसनगंज कस्बे में ज्ञानेंद्र सिंह का घर है। गुरुवार सुबह लगभग आठ बजे बाथरूम में लगा गैस गीजर तेज धमाके के साथ फट गया। इस धमाके की आवाज लगभग 800 मीटर दूर मौजूद लोगों ने सुनी। मुहल्ले में दहशत फैल गई। मुहल्ले के अखिलेश विपिन व श्रवण ने बताया कि विस्फोट इतना तेज था की आसपास तीन से चार घरों की खिड़कियों के शीशे चटककर नीचे गिर गए।
ज्ञानेंद्र के अनुसार उनके घर के पीछे के कमरे की दीवार भी धमाके से गिर गई। सीओ हसनगंज अरविंद चौरसिया ने अग्निशमन टीम के साथ मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। गीजर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। सीएफओ अनूप सिंह ने गीजर की लाइन में फाल्ट होने वह चिंगारी गैस गीजर तक पहुंचने से धमाके का अंदेशा जताया है।
