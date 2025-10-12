Language
    दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में साढ़े 16 लाख की मिठाई जब्त

    By Anil Awasthi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:23 PM (IST)

    उन्नाव में दीपावली के अवसर पर खाद्य सुरक्षा टीम ने शुक्लागंज में छापेमारी की। श्रीराम स्वीट्स, जमुना पेड़े वाले और जगदंबा स्वीट्स से खोया, बर्फी और अन्य मिठाइयों के नमूने लिए गए। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्यवाही की जाएगी। टीम में कई खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल थे।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। दीपावली त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा की टीम ने सोमवार को जगह-जगह छापेमारी की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने बताया कि शुक्लागंज में श्रीराम स्वीट्स से एक खोया, एक बर्फी का नमूना संग्रहित किया गया।

    संबंधित को नोटिस प्राप्त कराया गया। जमुना पेड़े वाले के यहां से दो मिठाई के नमूने लिए गए। जगदंबा स्वीट्स से बर्फी का एक नमूना एकत्रित किया गया। खाद्य सुरक्षा टीम ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

    टीम में सहायक आयुक्त खाद्य प्रियंका सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश दीक्षित, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार कटियार, आशीष कुमार वर्मा, राजेन्द्र प्रसाद, पल्लवी शर्मा, रुची बाजपेयी व उपासना शाह आदि शामिल रहे।