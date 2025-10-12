दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में साढ़े 16 लाख की मिठाई जब्त

जागरण संवाददाता, उन्नाव। दीपावली त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा की टीम ने सोमवार को जगह-जगह छापेमारी की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने बताया कि शुक्लागंज में श्रीराम स्वीट्स से एक खोया, एक बर्फी का नमूना संग्रहित किया गया।

संबंधित को नोटिस प्राप्त कराया गया। जमुना पेड़े वाले के यहां से दो मिठाई के नमूने लिए गए। जगदंबा स्वीट्स से बर्फी का एक नमूना एकत्रित किया गया। खाद्य सुरक्षा टीम ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।