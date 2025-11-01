किसान भाई ध्यान दें! तुरंत अगर ये काम नहीं कराया तो सरकारी योजनाओं से हो जाएंगे वंचित
उन्नाव जिले में फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है, जिसके कारण केवल 46.76% किसानों ने ही पंजीकरण कराया है। 2.73 लाख किसान अभी भी बिना रजिस्ट्री के हैं, जिससे वे सरकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। जिलाधिकारी ने शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने का आदेश दिया है, और कृषि विभाग को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। करीब 10 माह से चल रही फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया तमाम घुड़की के बाद भी रफ्तार नहीं पकड़ सकी। बल्कि जिले में सिर्फ 46.76 प्रतिशत किसानों ने ही अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराई है। सुस्त कार्यशैली के कारण प्रदेश में जिला पांच अंक खिसक कर 65वीं पायदान पर पहुंच गया है।
अभी भी जिले में 2.73 लाख किसान बिना फार्मर रजिस्ट्री के ही हैं। एक बार फिर जिलाधिकारी ने शतप्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री कराने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि बिना फार्मर रजिस्ट्री वाले किसान को सरकारी योजनाओं से वंचित रहेंगे।
जिले में पांच लाख 54 हजार 998 किसानों सरकारी आंकड़ों में दर्ज हैं। इसमें से पांच लाख 35 हजार 627 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। जिसमें अभी तक दो लाख 50 हजार 484 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अब तक हुई है। यानी जिले के कुल किसानों मात्र 46.76 प्रतिशत किसानों ने ही रजिस्ट्री के साथ आनलाइन अभिलेखों में दुरुस्त हो सके हैं।
इसके अलावा 23 हजार 298 किसान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी बाहर हैं। ऐसे किसानों को भी रजिस्ट्री प्रक्रिया में शामिल करने का लक्ष्य है। फिलहाल सरकारी आंकड़ों में पांच अंक प्रगति नीचे खिसकने के बाद शासन स्तर पर भी खासी किरकिरी हो रही है।
जिसे लेकर डीएम गौरांग राठी ने कृषि व राजस्व विभाग को फार्मर रजिस्ट्री को शत प्रतिशत कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रक्रिया में शामिल होने के साथ ही अभी तक स्वीकृत न मिलने वाले 22 हजार 326 किसानों को जल्द स्वीकृति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
जिसके साथ ही जनपद का आंकड़ा 50 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर जाएगा। फिलहाल जिले के 50 प्रतिशत किसानों पर फार्मर रजिस्ट्री से दूरी बनाए रखने के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है।
जिसे देखते हुए प्रशासन ने पुन: फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए अभियान चलाने को निर्देश दिए हैं। जिला कृषि अधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री 5.54 लाख किसानों को शामिल करने का लक्ष्य है। जिसके लिए प्रक्रिया चल रही है। अभी हम 50 प्रतिशत के आंकड़े के करीब हैं।
