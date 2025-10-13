पूर्व बीडीसी की हत्या में फरार पूर्व प्रधान गिरफ्तार, जमीन विवाद में पीट-पीटकर मार डाला था

जागरण संवाददाता, उन्नाव। औरास में जमीन के विवाद की रंजिश में पूर्व बीडीसी की हत्या में वांछित पूर्व प्रधान को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया है। इससे पहले पूर्व प्रधान के बेटे व भतीजे समेत तीन आरोपितों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है।

औरास के पूराचांद गांव के मजरा मर्दनखेड़ा गांव निवासी पूर्व बीडीसी 50 वर्षीय करन यादव की सातप्ताहिक बाजार के पीछे की जमीन को लेकर बिसवल गांव के पूर्व प्रधान वीरेंद्र से रंजिश चल रही थी। पांच अक्टूबर को करन मोबाइल ठीक कराने के लिए बिसवल बाजार से 500 मीटर दूर देवतारा गांव निवासी सतेंद्र की दुकान गया था।