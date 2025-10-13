Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्व बीडीसी की हत्या में फरार पूर्व प्रधान गिरफ्तार, जमीन विवाद में पीट-पीटकर मार डाला था

    By Mohit Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 08:05 AM (IST)

    उन्नाव के औरास में जमीन विवाद के चलते पूर्व बीडीसी की हत्या के मामले में वांछित पूर्व प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने पहले ही पूर्व प्रधान के बेटे और भतीजे समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। यह मामला जमीन के विवाद से जुड़ा है, जिसमें पूर्व बीडीसी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। औरास में जमीन के विवाद की रंजिश में पूर्व बीडीसी की हत्या में वांछित पूर्व प्रधान को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया है। इससे पहले पूर्व प्रधान के बेटे व भतीजे समेत तीन आरोपितों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    औरास के पूराचांद गांव के मजरा मर्दनखेड़ा गांव निवासी पूर्व बीडीसी 50 वर्षीय करन यादव की सातप्ताहिक बाजार के पीछे की जमीन को लेकर बिसवल गांव के पूर्व प्रधान वीरेंद्र से रंजिश चल रही थी। पांच अक्टूबर को करन मोबाइल ठीक कराने के लिए बिसवल बाजार से 500 मीटर दूर देवतारा गांव निवासी सतेंद्र की दुकान गया था।

    पूर्व प्रधान डल्लूखेड़ा गांव निवासी वीरेंद्र यादव ने अपने बेटे अमित, भतीजे सर्वेश व एक अन्य पप्पू के साथ मिलकर उसे लाठी-डंडे व सरिया से बेरहमी से पीटा था। इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई थी।

    बेटे शुभम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने वीरेंद्र के बेटे अमित कुमार, भतीजे सर्वेश व शिवबक्सखेड़ा निवासी पप्पू उर्फ सूरज सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पूर्व प्रधान वीरेंद्र फरार चल रहा था। एसओ ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार को पूर्व प्रधान वीरेंद्र को पीएनबी नर्सरी पुलिया से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।