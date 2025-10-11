वृद्धा को पीटा और चेन छीनकर ले गए बदमाश, बुजुर्ग ने बताया किसने की ये गंदी हरकत

संवाद सूत्र, नवाबगंज। किराना दुकान में बैठी वृद्धा से मारपीट के बाद बदमाश चेन लूटकर भाग निकला। पीड़ित वृद्धा ने देवर के भतीजे को नामजद करते हुए तहरीर दी है। बताया कि उसके कोई बेटा नहीं, देवर का बेटा लकी संपत्ति हड़पने के लिए उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर लूट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू की है।

अजगैन क्षेत्र के बक्तूखेड़ा गांव निवासी 55 वर्षीय शांतिदेवी पत्नी दिवंगत शंभू सिंह घर के बाहर किराना की दुकान किए हैं। शनिवार रात करीब आठ बजे वह दुकान पर थीं। इसी दौरान बाइक से हेलमेट लगाए हुए एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और पान-मसाला मांगा। शांति ने पान-मसाला दिया तो उसने रवा देने को कहा। शांति रवा निकालने के लिए मुड़ी ही थीं कि पीछे युवक हेलमेट उतारकर दुकान में घुस गया और शांति देवी से मारपीट शुरू कर दी। शांति देवी के चचेरे देवर अजय ने बताया कि लुटेरा चेन लूटकर भाग निकला। जाते-जाते उसने शांतिदेवी से कहा कि उसे तुम्हारी हत्या की सुपारी मिली है।

जब तक आसपास के लोग पहुंचते आरोपित भाग निकला। घटना की जानकारी पर सीओ अरविंद चौरसिया व एसओ सुरेश सिंह मौके पर पहुंचे और जांच की। वृद्धा के घर व आसपास के घरों में लगे कैमरों की फुटेज में आरोपित का चेहरा पुलिस को दिखा है। वृद्धा ने बताया कि उसके देवर का बेटा लकी ही उसे नुकसान पहुंचा संपत्ति हड़पना चाहता है। उसने ही ऐसा किया है।