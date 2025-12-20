ऑनलाइन सट्टेबाजी में अब तक 23.7 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर चुका ED, दुबई में है अनुराग, परिवार के 15 बैंक खाते किए सीज
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी में यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी और अन्य की 3 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त की है। अब तक इस मामले में कु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उन्नाव। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने अवैध आनलाइन सट्टेबाजी में यूट्यूबर और फैंटसी गेम एप का प्रमोशन करने वाले अनुराग द्विवेदी समेत अन्य की तीन करोड़ की चल संपत्ति जब्त कर ली है। इस मामले के आरोपितों की अब तक 23.7 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ईडी ने अनुराग के पिता का मोबाइल फोन भी जब्त किया है।
इसके अलावा पिता-चाचा व परिवार के अन्य सदस्यों के 20 लाख रुपये, आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस समेत अन्य कई वस्तुएं जब्त की हैं। इस बीच अनुराग के पिता लक्ष्मीनाथ द्विवेदी ने कहा कि वह ईडी को पाई-पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। ईडी की 16 सदस्यीय टीम ने बुधवार सुबह छह बजे नवाबगंज क्षेत्र में भितरेपार खजूर, लखनऊ और दिल्ली में अनुराग के यहां 18 घंटे छानबीन की थी।
ईडी ने उनके पूरे परिवार के 15 बैंक खाते सीज किए हैं जिसमें उनके अलावा, पत्नी व छोटे भाई पप्पू समेत अन्य के खाते शामिल हैं। कई खाते ऐसे हैं जिनमें महज ढाई से तीन हजार रुपये हैं। ईडी ने इन खातों को करीब तीन माह पहले फ्रीज किया था। अब सीज कर दिया है। अनुराग इस समय दुबई में है और ईडी की जांच में सामने आया है कि उसने हवाला के जरिये पैसे दुबई भेजे।
उसने वहां रियल एस्टेट में निवेश किया है। इस बीच अनुराग द्विवेदी का एक आडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है जिसमें उसने कहा कि मैं बोलना चाहूंगा कि मेरी संपत्ति अवैध नहीं है। सबका टैक्स (जीएसटी और इनकम टैक्स) मैंने भरा है। मेरे पास हर चीज का हिसाब है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।