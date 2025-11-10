Language
    मेडिकल कॉलेज में 40 घंटे की रेड, दो हजार पेज फोटो कॉपी और पांच पेन ड्राइव में डाटा ले गई ED

    By Amit Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:25 AM (IST)

    उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में ईडी ने 40 घंटे तक छानबीन की। टीम लेखा विभाग से जुड़े दो हजार दस्तावेजों की फोटोकॉपी और पांच पेन ड्राइव में डेटा लेकर गई है। कॉलेज के वित्त प्रबंधक और लेखाधिकारी को दिल्ली तलब किया गया है। गुरुवार को ईडी की 14 सदस्यीय टीम ने कॉलेज पर छापा मारा था और लेखा विभाग का ताला तोड़कर अभिलेख खंगाले थे। छापेमारी के बाद कॉलेज में सन्नाटा है।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। लखनऊ-कानपुर हाईवे स्थित सरस्वती मेडिकल कालेज में करीब 40 घंटे की चली छानबीन के बाद ईडी की टीम शनिवार रात 12 बजे लौट गई।

    छापेमारी के लिए आई 14 सदस्यीय टीम कालेज के लेखा विभाग से जुड़े दस्तावेजों की करीब दो हजार फोटो कापी, और पांच पेन ड्राइव में डेटा अपने साथ ले गई है। वहीं कालेज के वित्त प्रबंधक और लेखाधिकारी को अगले सप्ताह दिल्ली पूछताछ के लिए तलब किया है।

    बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय लखनऊ की 14 सदस्यीय टीम ने हाईवे पर स्थित सरस्वती मेडिकल कालेज में सुबह करीब आठ बजे छापा मारा था। कालेज के प्राचार्य डा आरएन श्रीवास्तव को निगरानी में लेने के बाद एचआर से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ की और लेखा व रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया। लेकिन लेखा विभाग का कोई कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचा था।

    कालेज सूत्रों की माने तो शुक्रवार को दिन भर इंतजार के बाद भी जब कोई कर्मचारी अधिकारी कालेज नहीं पहुंचा तो टीम प्रभारी के निर्देश पर शाम करीब आठ बजे लेखा विभाग का ताला तोड़ दिया। इसके बाद टीम ने लेखा विभाग के करीब दो घंटे तक अभिलेख खंगाले, कंप्यूटर पर डाटा देखा।

    इसके बाद टीम ने दो हजार पेज फोटो कापी कराने के साथ ही पांच पेन ड्राइव में अलग-अलग कार्यालय का डेटा एकत्र कर शुक्रवार रात करीब 12 बजे अपने साथ लेकर लखनऊ के लिए लौट गई थी। मेडिकल कालेज सूत्रों के अनुसार टीम ने जाते हुए कालेज के वित्त प्रबंधक और लेखाधिकारी को अगले सप्ताह दिल्ली तलब होने के लिए लिखित पत्र कालेज में दिया है, जहां उनसे पूछताछ होगी।

    छापेमारी के बाद रविवार को कालेज में अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। कालेज प्रशासन भी घटना के संबंध में कुछ बोलने को तैयार नहीं है।