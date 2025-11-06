उन्नाव मेडिकल कॉलेज पर ईडी का शिकंजा, छापेमारी से हड़कंप

जागरण संवाददाता, उन्नाव। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर सोहरामऊ क्षेत्र स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने छापा मारा। इसके बाद मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी को छोड़ कर कैंपस के अन्य क्षेत्रों में लोगों का प्रवेश रोक दिया गया।

तीन गाड़ियों से पहुंची ईडी की टीम ने प्रशासनिक भवन के साथ ही प्राचार्य डॉ. आरएल श्रीवास्तव समेत स्टाफ के फोन जमा कर लिए हैं। सभी को अपने अपने कक्ष ही रहने के निर्देश देने के साथ ही अकाउंटेंट, मैनेजर आदि के कंप्यूटर कब्जे में ले लिए है।