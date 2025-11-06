उन्नाव मेडिकल कॉलेज पर ईडी का शिकंजा, छापेमारी से हड़कंप
उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापा मारा, जिसके बाद कॉलेज परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। ईडी की टीम ने प्रशासनिक भवन सहित प्राचार्य और स्टाफ के फोन जब्त कर लिए। यह कार्रवाई हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री और मार्कशीट के मामले में की गई है, जिसमें उन्नाव और लखनऊ स्थित सरस्वती कॉलेज भी शामिल हैं।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर सोहरामऊ क्षेत्र स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने छापा मारा। इसके बाद मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी को छोड़ कर कैंपस के अन्य क्षेत्रों में लोगों का प्रवेश रोक दिया गया।
तीन गाड़ियों से पहुंची ईडी की टीम ने प्रशासनिक भवन के साथ ही प्राचार्य डॉ. आरएल श्रीवास्तव समेत स्टाफ के फोन जमा कर लिए हैं। सभी को अपने अपने कक्ष ही रहने के निर्देश देने के साथ ही अकाउंटेंट, मैनेजर आदि के कंप्यूटर कब्जे में ले लिए है।
बताते हैं कि हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री और मार्कशीट के मामले में ईडी ने हरियाणा व दिल्ली स्थिति 16 ठिकानों के साथ ही उन्नाव के नवाबगंज स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज और लखनऊ के गोमतीनगर स्थित सरस्वती कॉलेज के प्राचार्य अखिलेश मौर्य के आवास पर छापेमारी की है।
