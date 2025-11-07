Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्नाव के मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे बाद भी ईडी की छापेमारी जारी, बुलाए गए कर्मचारी

    By Amit Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:56 PM (IST)

    उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में ईडी की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। प्राचार्य को देर रात जाने दिया गया, जबकि एचआर विभाग के मैनेजर ने लेखा और रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों को शुक्रवार को कार्यालय बुलाया। उनके मोबाइल फोन जमा करा लिए गए। गुरुवार को 12 सदस्यीय ईडी टीम ने कॉलेज पर छापा मारा था और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को रोक दिया था। अधिकारियों से पूछताछ और अभिलेखों की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। लखनऊ कानपुर हाईवे पर सोहरामऊ क्षेत्र स्थित सरस्वती मेडिकल कालेज में शुक्रवार को दूसरे दिन भी ईडी की छापेमारी जा रही। इस बीच टीम ने देर रात जहां प्राचार्य डा. आरएल श्रीवास्तव को रात करीब एक बजे घर जाने की छूट दे दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं एचआर विभाग के मैनेजर धर्मेंद्र से लेखा विभाग और रजिस्ट्रार कार्यालय के स्टाफ के मोबाइल नंबर लेकर सभी को फोन मिला कर सभी को शुक्रवार को कार्यालय बुलाया। सुबह फिर से स्टाफ को बुलाया गया। इससे शुक्रवार को लेखा और रजिस्ट्रार कार्यालय के कुछ कर्मचारी मेडिकल कालेज पहुंचे, जहां उनके फोन बंद कराने के साथ ही जमा करा लिए गए। छापेमारी की कार्रवाई से कालेज में शिक्षण कार्य आंशिक प्रभावित रहा।

    बताते चले कि गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय लखनऊ की 12 सदस्यीय टीम ने चार गाड़ियों सरस्वती मेडिकल कालेज में सुबह करीब आठ बजे छापा मारते हुए कालेज की इमरजेंसी यूनिट को छोड़ कर कैंपस के शेष क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को रोक दिया था। कालेज के प्राचार्य को अपनी निगरानी में लेने के बाद एचआर से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ के साथ ही रजिस्ट्रार कार्यालय के अभिलेख देखना शुरू किया था। जो शुक्रवार को भी जा रहा।