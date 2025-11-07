उन्नाव के मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे बाद भी ईडी की छापेमारी जारी, बुलाए गए कर्मचारी

जागरण संवाददाता, उन्नाव। लखनऊ कानपुर हाईवे पर सोहरामऊ क्षेत्र स्थित सरस्वती मेडिकल कालेज में शुक्रवार को दूसरे दिन भी ईडी की छापेमारी जा रही। इस बीच टीम ने देर रात जहां प्राचार्य डा. आरएल श्रीवास्तव को रात करीब एक बजे घर जाने की छूट दे दी।

वहीं एचआर विभाग के मैनेजर धर्मेंद्र से लेखा विभाग और रजिस्ट्रार कार्यालय के स्टाफ के मोबाइल नंबर लेकर सभी को फोन मिला कर सभी को शुक्रवार को कार्यालय बुलाया। सुबह फिर से स्टाफ को बुलाया गया। इससे शुक्रवार को लेखा और रजिस्ट्रार कार्यालय के कुछ कर्मचारी मेडिकल कालेज पहुंचे, जहां उनके फोन बंद कराने के साथ ही जमा करा लिए गए। छापेमारी की कार्रवाई से कालेज में शिक्षण कार्य आंशिक प्रभावित रहा।