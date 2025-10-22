दीपावली पर नशे में धुत युवक आग में लगा दी छलांग, हालत गंभीर
दीपावली के दिन एक नशे में धुत युवक सेल्हों की आग में कूद गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज जारी है। घटना नशे की हालत में लापरवाही का परिणाम है।
संवाद सूत्र, आसीवन (उन्नाव): दीपावली पर अलाय-बलाय कहकर जलाकर एक जगह डाले जाने वाले सेल्हों की आग में एक युवक नशे की हालत में कूद गया। गंभीर हालत में पास खड़े अन्य लोगों ने उसे खींच कर बाहर निकाला और सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
आसीवन क्षेत्र के गांव कमलापुर निवासी रामदास पुत्र रामनाथ दीपावली त्योहार पर सोमवार शाम सेल्हे जलाकर फेंके जाने वाले स्थान पर पहुंचा। आग से जल रहे सेल्हे फेंकने के बाद वह नशे की हालत में उसी आग में कूद गया। गंभीर रूप से झुलसे युवक को आसपास खड़े लोगों ने बाहर निकाला। सीएचसी मियागंज के डाक्टर ने हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।