कोडीन युक्त कफ सिरप बेचने वाली फर्म के प्रोपराइटर पर मुकदमा, दवा विक्रेता नहीं दिखा सके बिक्री के अभिलेख

संवाद सहयोगी, जागरण, बांगरमऊ। बांगरमऊ के एक थोक दवा विक्रेता ने रायबरेली की एक फर्म से कोडीन युक्त कफ सिरप खरीद कर लगभग 12 हजार बोतल की बिक्री की कर दी। जांच में बिक्री के अभिलेख नहीं मिले। औषधि निरीक्षक ने नशे के लिए कफ सिरप की बिक्री की आशंका जताते हुए बांगरमऊ के थोक दवा विक्रेता के विरुद्ध बांगरमऊ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

औषधि निरीक्षक ने कहा कि बिक्री के अभिलेख न मिलने से यह संभावना है कि कफ सिरप की बिक्री नशे के लिए उपयोग करने वालों में की गई है। पुलिस ने दवा विक्रेता अंबिका हेल्थ केयर के प्रोपराइटर अजय कुमार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रिपोर्ट में औषधि निरीक्षक अजय कुमार ने कहा है कि 17 अक्टूबर को बांगरमऊ के थोक दवा विक्रय वाली फर्म मेसर्स अंबिका हेल्थ केयर प्रोपराइटर अजय कुमार के यहां जांच की गई थी। जिसमें रायबरेली की फर्म से वर्ष 2024 से अक्टूबर 2025 तक लगभग 12,000 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप खरीदने की पुष्टि रायबरेली के विक्रेता के अभिलेखों से हुई थी। लेकिन बांगरमऊ की फर्म बिक्री संबंधी कोई अभिलेख नहीं दिखा सकी। जिस पर प्रोपराइटर को नोटिस देकर अभिलेख दिखाने को कहा गया था पर वह कोई अभिलेख नहीं दिखा सके।

औषधि निरीक्षक अशोक कुमार ने बांगरमऊ कोतवाली में तहरीर देखकर बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ का 13 अक्टूबर को पत्र मिला था जिसके अनुसार सहायक आयुक्त औषधि लखनऊ मंडल एवं औषधि निरीक्षक जनपद रायबरेली शिवेंद्र प्रताप सिंह ने जांच में कोडीन युक्त कफ सिरप जनपद रायबरेली द्वारा जनपद उन्नाव में मेसर्स अंबिका हेल्थ केयर को विक्रय किए जाने के बिलों के सत्यापन को कहा गया था।

जिस पर बांगरमऊ के सिंधुपुर बेरियागाड़ा में संचालित मेसर्स अंबिका हेल्थ केयर जिसके संचालक बांगरमऊ तहसील के परशुरामपुर निवासी अजय कुमार है की फार्म की जांच की गई। जिसमें 12 हजार कोडीन युक्त सिरप की बोतल की खरीद पाई गई, लेकिन जांच के दौरान फर्म में एक भी बोतल नहीं मिली। जिससे साफ था उसे खरीद कर बेंच दिया गया है।

फर्म संचालक दवा बिक्री का कोई भी बिल या अन्य अभिलेख नहीं दिखा सके। औषधि निरीक्षक ने बताया कि मौके पर मिले प्रोपराइटर ने स्वीकार किया था कि यह दवा रायबरेली जनपद से खरीदी थी। फर्म के प्रोपराइटर को समस्त अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया। लेकिन 30 अक्टूबर तक कोई भी बिल या अभिलेख वह नहीं दिखा सके।

अभिलेख न दिखा पाने पर आयुक्त के निर्देश पर शुक्रवार को औषधि निरीक्षक ने अंबिका हेल्थ केयर के संचालक अजय कुमार पर मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाल चंद्रकांत सिंह ने बताया कि औषधि निरीक्षक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।