उन्नाव में लखनऊ-कानपुर हाईवे पर चलती कार में लगी आग, धू-धूकर जली, बचे दो सवार

जागरण संवाददाता, उन्नाव। गंगाघाट कोतवाली के जाजमऊ चौकी क्षेत्र अंतर्गत लखनऊ कानपुर हाईवे पर गुरुवार को रात लगभग आठ बजे पुलिस चौकी से लगभग पांच सौ मीटर पहले कल्लूपुरवा के पास चलती कार में आग लग गई। आग लगने से कार धू-धूकर जलने लगी।जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो गया। कार में सवार दो लोगों ने कार से बाहर कूदकर जान बचाई। कोई हताहत नहीं हुआ है। आग लगने का कारण का पता नहीं चल सका है। फिलहाल कार में शार्ट सर्किट व ओवर हीट से आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है।

घटना से लखनऊ कानपुर हाईवे पर जाम लग गया। कार लखनऊ से कानपुर की ओर जा रही थी, एक घंटे तक जाम लगा रहा। जाजमऊ चौकी पुलिस ने दमकल बुलवाकर आग पर काबू पाया। एक घंटे के बाद यातायात सुचारु हो सका।