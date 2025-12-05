Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्नाव में लखनऊ-कानपुर हाईवे पर चलती कार में लगी आग, धू-धूकर जली, बचे दो सवार

    By Dhirendra Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:21 AM (IST)

    उन्नाव में लखनऊ-कानपुर हाईवे पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से कार पूरी तरह जल गई, लेकिन कार में सवार दोनों लोग सुरक्षित बच गए। दमकल की गा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। गंगाघाट कोतवाली के जाजमऊ चौकी क्षेत्र अंतर्गत लखनऊ कानपुर हाईवे पर गुरुवार को रात लगभग आठ बजे पुलिस चौकी से लगभग पांच सौ मीटर पहले कल्लूपुरवा के पास चलती कार में आग लग गई।

    आग लगने से कार धू-धूकर जलने लगी।जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो गया। कार में सवार दो लोगों ने कार से बाहर कूदकर जान बचाई। कोई हताहत नहीं हुआ है। आग लगने का कारण का पता नहीं चल सका है। फिलहाल कार में शार्ट सर्किट व ओवर हीट से आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना से लखनऊ कानपुर हाईवे पर जाम लग गया। कार लखनऊ से कानपुर की ओर जा रही थी, एक घंटे तक जाम लगा रहा। जाजमऊ चौकी पुलिस ने दमकल बुलवाकर आग पर काबू पाया। एक घंटे के बाद यातायात सुचारु हो सका।

    जाजमऊ चौकी इंचार्ज विनोद सिंह ने बताया कि कानपुर नगर के मिना एलआईजी दबौली गुजैनी के रहने वाले कार मालिक शिवनारायण तिवारी अपने एक अन्य साथी के साथ कार से लखनऊ से कानपुर घर लौट रहे थे। रात लगभग आठ बजे जाजमऊ पुलिस चौकी से लगभग पांच सौ मीटर दूर कल्लूपुरवा के पास कार में आग लग गई, जिससे कार धू-धू कर जलने लगी। पुलिस ने दमकल बुलवाकर आग पर काबू पाया। एक घंटे तक जाम लगा रहा।उसके बाद यातायात सुचारु हो सका।