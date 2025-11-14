Language
    उन्नाव में बेकाबू होकर यात्री बस पलटी, 15 लोग घायल; तीन की हालत गंभीर

    By Amit Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:59 PM (IST)

    उन्नाव के दही क्षेत्र में पुरवा-दही मार्ग पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 15 लोग घायल हो गए। घटना गंगा एक्सप्रेसवे के पास हुई, जब बस एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश कर रही थी। घायलों को बिछिया सीएचसी ले जाया गया, जहाँ से तीन गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। दही क्षेत्र में शुक्रवार को पुरवा-दही मार्ग पर निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे और ओरहर गांव के पास 35 सवारियां बैठा कर पुरवा की तरफ जा रही प्राइवेट बस बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई।

    जिससे बस पर सवार करीब 15 लोग घायल हो गए। जिन्हें बिछिया सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से तीन की हालत गंभीर देख उन्हें डाक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।

    शुक्रवार दोपहर उन्नाव से एक प्राइवेट बस सवारियां भरकर पुरवा की ओर जा रही थी। बस पर करीब 35 यात्री सवार थी। पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे ओरहर गांव के पास रफ्तार अधिक होने के कारण बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई।

    जिससे बस पर सवार 24 वर्षीय कीर्ति सिंह पत्नी अजय निवासी मौरावां, 70 वर्षीय सुनीता दीक्षित पत्नी देवेंद्र पांडे निवासी देह बिरौचा थाना मौरावां, 40 वर्षीय मैनुद्दीन पुत्र अमरुद्दीन निवासी पुरवा, 31 वर्षीय पिंकी पत्नी संतोष निवासी लोहाली मौरावां, 45 वर्षीय अंशुमान गौतम पुत्र गंगा विष्णु निवासी बछरावां रायबरेली, 22 वर्षीय आरती पटेल पत्नी अरुण निवासी चमियानी, 63 वर्षीय बाबूलाल निवासी रामपुर थाना पुरवा, 22 वर्षीय अफसाना पत्नी शाहिद निवासी तौरा पुरवा, 28 वर्षीय आरती पुत्री शिव प्रकाश निवासी मोहकमगंज, बछरौली थाना पुरवा 44 वर्षीय दिनेश कुमार पुत्र सुखदेव उसका बेटा सचिन व पत्नी सुमन देवी, पंडित खेड़ा माखी निवासी 19 वर्षीय ज्योति पुत्री डल्ला, उसकी बड़ी बहन 25 वर्षीय चावली व छोटा भाई सूरज, 70 वर्षीय पुरुषोत्तम शुक्ला, 45 वर्षीय दुर्गेश पुत्र राम प्रसाद निवासी नौबस्ता कानपुर, 51 वर्षीय रेखा तिवारी पत्नी दीपक निवासी बड़ौदा अचलगंज घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण व पुलिस मौके पर पहुंची।

    पुलिस ने सभी घायल बस यात्रियों को बाहर निकाल कर एंबुलेंस की मदद से बिछिया सीएचसी भेजा। जहां से घायल पिंकी सिंह अंशुमान, मैनुद्दीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जबकि अन्य सभी का इलाज वहीं पर किया गया और दोपहर मामूली चोटे होने के कारण घर भेज दिया गया।

    घटना के बाद बस का ड्राइवर मौके से भाग निकला। एक बड़ा हादसा टला सीएचसी प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि घायलों को मामूली चोटे आई थी।

    प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को घर भेज दिया गया है। तीन को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। थाना प्रभारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि किसी बाइक को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा गया।