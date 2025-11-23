BSNL के अधिकारियों ने रुकवाया अमृत योजना की खोदाई का काम, इस बात को लेकर उठाया कदम

संवाद सहयोगी, शुक्लागंज। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के राजधानी मार्ग पर बीएसएनएल दफ्तर के सामने अमृत योजना की पाइप लाइन डालने के लिए बिना किसी सूचना के कराई जा रही खोदाई को बीएसएनएल के अधिकारियों ने रुकवा दिया है। बीएसएनएल अधिकारियों का कहना रहा कि बिना जानकारी दिए खोदाई कराने से भूमिगत फाइबर केबल कट सकती है। जिससे शुक्लागंज व उन्नाव समेत हरदोई अौर रायबरेली तक की संचार सेवाएं ठप हो सकती हैं।हजारों लैंडलाइन कनेक्शन, बैंकिंग सेवाएं व इंटरनेट सेवाएं धड़ाम हो सकती हैं।

बिना सूचना के चल रही थी खोदाई बिना सूचना के बीएसएनएल दफ्तर के बाहर अमृत योजना की पाइप लाइन डाले जाने के लिए जल निगम बीते शुक्रवार रात को खोदाई करा रहा था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बीएसएनएल के अधिकारियों को दी।जिसपर बीएसएनएल के टीडीएम(टेलीकाम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर) एसके बंसल, एसडीअो एसपी यादव व अन्य अधिकारी वहां पहुंचे।

उन्होंने जल निगम के सहायक अभियंता सुनील कुमार वर्मा से बात की।उन्होंने कहा कि जहां पर बिना सूचना के खोदाई कराई जा रही थी। वहां पर उनके विभाग की तमाम भूमिगत फाइबर केबल पड़ी हैं। खोदाई के दौरान फाइबर केबल कट जाने से शुक्लागंज व उन्नाव सहित रायबरेली व हरदोई आदि जनपदों की दूर संचार सेवाएं ठप हो सकती हैं।