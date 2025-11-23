Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BSNL के अधिकारियों ने रुकवाया अमृत योजना की खोदाई का काम, इस बात को लेकर उठाया कदम

    By Mohit Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:33 AM (IST)

    गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के राजधानी मार्ग पर अमृत योजना के तहत बिना पूर्व सूचना के की जा रही पाइपलाइन की खुदाई को बीएसएनएल अधिकारियों ने रोक दिया है, क्योंकि यह कार्य उनके दफ्तर के सामने जारी था।    

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, शुक्लागंज। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के राजधानी मार्ग पर बीएसएनएल दफ्तर के सामने अमृत योजना की पाइप लाइन डालने के लिए बिना किसी सूचना के कराई जा रही खोदाई को बीएसएनएल के अधिकारियों ने रुकवा दिया है।

    बीएसएनएल अधिकारियों का कहना रहा कि बिना जानकारी दिए खोदाई कराने से भूमिगत फाइबर केबल कट सकती है। जिससे शुक्लागंज व उन्नाव समेत हरदोई अौर रायबरेली तक की संचार सेवाएं ठप हो सकती हैं।हजारों लैंडलाइन कनेक्शन, बैंकिंग सेवाएं व इंटरनेट सेवाएं धड़ाम हो सकती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिना सूचना के चल रही थी खोदाई

    बिना सूचना के बीएसएनएल दफ्तर के बाहर अमृत योजना की पाइप लाइन डाले जाने के लिए जल निगम बीते शुक्रवार रात को खोदाई करा रहा था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बीएसएनएल के अधिकारियों को दी।जिसपर बीएसएनएल के टीडीएम(टेलीकाम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर) एसके बंसल, एसडीअो एसपी यादव व अन्य अधिकारी वहां पहुंचे।

    उन्होंने जल निगम के सहायक अभियंता सुनील कुमार वर्मा से बात की।उन्होंने कहा कि जहां पर बिना सूचना के खोदाई कराई जा रही थी। वहां पर उनके विभाग की तमाम भूमिगत फाइबर केबल पड़ी हैं। खोदाई के दौरान फाइबर केबल कट जाने से शुक्लागंज व उन्नाव सहित रायबरेली व हरदोई आदि जनपदों की दूर संचार सेवाएं ठप हो सकती हैं।

    जिससे बैंकिंग सेवाओं से लेकर इंटरनेट कन्केशन व बीएसएनएल की लैंड लाइन सेवाएं प्रभावित हो सकती थीं।उन्होंने जल निगम के सहायक अभियंता से कहा कि जब भी खोई कराने की जरूरत पड़े तो उनके विभाग को पूर्व में सूचना दें। जिससे बीएसएनएल की टीम वहां पर मौजूद रह सके। उसकी देखरेख में पाइप लाइन डलवाने का कार्य कराएं।