उन्नाव में डिवाइडर से टकराई बाइक, एक घंटे तक नहीं पहुंची एंबुलेंस; युवक ने तड़प-तड़पकर तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, उन्नाव। दही क्षेत्र में कानपुर-लखनऊ हाइवेपर हाईवे कटरा गांव के पास सोमवार शाम करीब सात बजे तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो डिवाइडर से टकरा गयी। हेलमेट न लगा होने व सिर में गंभीर चोट से बाइक सवार की मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अजगैन क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी रामकिशन का 28 वर्षीय पुत्र अनुज बाइक से सोमवार शाम करीब 7 बजे किसी काम से सदर क्षेत्र जा रहा था। दही क्षेत्र के कटरा गांव के पास बाइक अनियंत्रित हो डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि उछलकर अनुज डिवाइडर प्रोग्राम और उसका सिर टकरा गया।