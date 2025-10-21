उन्नाव में डिवाइडर से टकराई बाइक, एक घंटे तक नहीं पहुंची एंबुलेंस; युवक ने तड़प-तड़पकर तोड़ा दम
उन्नाव के दही क्षेत्र में कानपुर-लखनऊ हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में 28 वर्षीय अनुज की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई और हेलमेट न पहनने के कारण अनुज के सिर में गंभीर चोट आई। स्थानीय लोगों के अनुसार, एंबुलेंस को फोन करने के एक घंटे बाद भी वह नहीं पहुंची, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। दही क्षेत्र में कानपुर-लखनऊ हाइवेपर हाईवे कटरा गांव के पास सोमवार शाम करीब सात बजे तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो डिवाइडर से टकरा गयी। हेलमेट न लगा होने व सिर में गंभीर चोट से बाइक सवार की मौत हो गई।
अजगैन क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी रामकिशन का 28 वर्षीय पुत्र अनुज बाइक से सोमवार शाम करीब 7 बजे किसी काम से सदर क्षेत्र जा रहा था। दही क्षेत्र के कटरा गांव के पास बाइक अनियंत्रित हो डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि उछलकर अनुज डिवाइडर प्रोग्राम और उसका सिर टकरा गया।
हेलमेट न लगा होने और सर में गंभीर चोट से उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि अनुज को तड़पता देख एंबुलेंस को फोन मिलाया गया पर वह 1 घंटे तक नहीं पहुंचे पहुंची। जिससे तड़प कर अनुज की मौत हो गई। समय से एंबुलेंस आ जाती है तो शायद जान बच जाती। हादसे की जानकारी घर पहुंचते ही त्योहार की खुशियों में मातम पसर गया। एसओ अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
