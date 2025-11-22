अयोध्या में 24 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी फहराएंगे पताका, यह गर्व की बात- भूपेंद्र चौधरी

जागरण संवाददाता, उन्नाव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अयोध्या में प्रधानमंत्री स्वयं कार्यक्रम में शामिल होकर पूजन करेंगे और पताका फहराएंगे। यह संदेश विश्व भर में जाएगा। यह पूरे देश के सनातनी भाई-बहनों के लिए गर्व की बात तो होगी ही देश का गौरव भी बढ़ेगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शनिवार को भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी की बेटी के वैवाहिक समारोह में शामिल होने उन्नाव के अब्बासपुर स्थित एक गेस्ट हाउस पहुंचे थे। उन्होंने बिहार में गृह मंत्रालय भाजपा के खाते में रहने के सवाल पर कहा कि गठबंधन की सरकार है सभी फैसले मिलकर लिए जाते हैं। दोनों ही दल मिलकर सरकार चलाएंगे।