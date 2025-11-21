उन्नाव में जमीन बंधक कर लिया बैंक लोन, फिर फर्जी तरीके से बेच डाला; 10 पर FIR
उन्नाव में एक व्यक्ति ने फैक्ट्री लगाने के लिए बैंक में जमीन बंधक रखकर लोन लिया और फिर धोखाधड़ी से उसे बेच दिया। बैंक प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने भू-स्वामी समेत दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी ने लोन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए जमीन को अवैध रूप से बेच दिया और बैंक कर्मियों को धमकाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। फैक्ट्री लगाने के लिए एक युवक ने जमीन बैंक में बंधक रखकर 9 लाख का लोन लिया और फर्जीवाड़ा कर उसे कुछ लोगों को बेच दिया। बैंक प्रबंधक की तहरीर पर भू-स्वामी समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जान शुरू की है।
सदर क्षेत्र के दुपरापुर निवासी अजयदीप श्रीवास्तव ने प्लास्टिक फैक्ट्री लगाने के लिए दीप प्लास्टिक इंडस्ट्री के प्रोपराइटर के रूप में लघु उद्योग विकास योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन किया था। उन्होंने सिंगरोसी स्थित अपनी भूमि को बंधक रखते हुए शपथ पत्र दिया था। यह अनुबंध किया था कि ऋण अवधि तक वह न ही जमीन को बेचेंगे और न ही कहीं गिरवी रखेंगे।
दस्तावेज सत्यापन के बाद सदर क्षेत्र के अकरमपुर स्थित आर्यावर्त बैंक ने 25 मार्च 2015 को 9 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया। अनिल कुमार सोनी और अकील अहमद गारंटर बने थे।
नौ लाख का ऋण लेने के बाद बिना भुगतान किए अजयदीप ने कूचरचित दस्तावेजों के जरिए परिचित नीरज कुमार कुशवाहा, अब्दुल रसूल, इसराइल, शमशुल हक, मिस्वाक हुसैन, वसीम अहमद, दिनेश कुमार, विमला पत्नी नन्दकिशोर को जमीन बेंच दी। इतना ही नहीं स्थानीय लेखपाल और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से खरीदारों ने निर्धारित रकबे से अधिक भूमि का नामांतरण भी करा लिया।
जब बैंक कर्मियों को इसकी भनक लगी तो वह ऋण वसूली के लिए अजदीप के पास पहुंचे। इस पर उसने सभी से अभद्रता की और जान की धमकी देकर भगा दिया। बैंक प्रबंधक मनीष भदौरिया ने एसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। सदर कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
