आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जल्द शुरू होगा ये बड़ा काम, पुलिस ने चलाया अभियान

जागरण संवाददाता, उन्नाव। अव्यवस्थाओं के बीच शुभ यात्रा का संदेश दे रहे 302 किमी के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की खामियों को दैनिक जागरण द्वारा एक नवंबर के अंक में प्रकाशित करने के बाद अधिकारियों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी है। प्रकाशित खबर का संज्ञान लेकर नोडल अधिकारी राजेश पांडेय ने हर जिले के मुख्य सुरक्षाधिकारी को कड़े निर्देश जारी किए।

उन्नाव सीमा में तैनात मुख्य सुरक्षाधिकारी प्रभात अवस्थी ने उन स्थानों को देखा जहां टूटी जाली, खुले अवैध कट होने के साथ वाहनों की अवैध रूप से पार्किंग हो रही है। उन्होंने कार्रवाई के लिए सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह से मुलाकात की तो सोमवार को बेहटामुजावर एसओ मुन्ना कुमार पुलिस बल के साथ एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर पहुंचे और बाबा कुटी के सामने सड़क घेरकर खड़े भारी वाहनों का चालान करना शुरू कर दिया।

भारी वाहनों की लगी कतार एसओ बेहटामुजवार मुन्ना कुमार सोमवार दोपहर लगभग एक बजे हवाई पट्टी स्थित बाबा कुटी के पास पहुंचे। यहां एक्सप्रेसवे पर ही भारी वाहनों की कतार लगी दिखी। पुलिस बल के साथ उन्होंने वाहनों का चालान कर जैसे ही चालकों को बुलाना शुरू किया, सभी स्टीयरिंग से कूदकर भाग खड़े हुए।

पुलिस ने इस दौरान 12 भारी वाहनों के चालान किए। चालकों को बुलाकर हिदायत दी कि दोबारा अवैध रूप से एक्सप्रेसवे पर पार्किंग की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोपहर एक बजे बाबा कुटी पहुंचे एसओ मुन्ना कुमार करीब दो घंटे वहां रुके। इस दौरान जो भी वाहन अवैध पार्किंग में खड़ा हुआ, उसका चालान किया।

फेंसिंग काटकर रास्ता बनाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई आगरा एक्सप्रेसवे के नोडल अधिकारी राजेश पांडेय ने बताया कि ग्रामीण एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए फेंसिंग काटकर रास्ता बना लेते हैं।ऐसे लोगों को चिह्नित करने के लिए यूपीडा के गश्ती दल को निगरानी के लिए निर्देशित किया गया है।इसके साथ ही संबंधित थानों की पुलिस से भी कहा गया है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

एक्सप्रेसवे पर जिले की 83 किमी की सीमा में 34 जगह कटी है जाली लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव जिले की सीमा में बांगरमऊ से हसनगंज तक 83 किमी की दूरी में 33 जगहों पर फेंसिंग कटी मिली है। रास्ता बनाने के लिए काटी गई फेंसिंग से मवेशी एक्सप्रेसवे पर चढ़कर हादसों को दावत देते हैं। मुख्य सुरक्षाधिकारी प्रभात अवस्थी ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का ठेका ब्रजगोपाल व एटलस कंपनी के पास है। जहां भी खामियां हैं, उन्हें कंपनी द्वारा दुरुस्त किया जा रहा है। शीघ्र उन्नाव सीमा क्षेत्र की अव्यवस्थाओं को भी दूर किया जाएगा।