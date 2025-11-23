Language
    सुलतानपुर में पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव, सूचना मिलते ही परिवार में छाया मातम

    By Surya Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:08 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक दुखद घटना सामने आई है। एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पेड़ के सहारे फंदे से लटका मिला युवक का शव।

    संवाद सूत्र, भदैंया (सुलतानपुर)। बरुई गांव निवासी राजाराम के इकलौते बेटे रबीन्द्र का शव रविवार की दोपहर गांव के बगल स्थित बाग की पेड़ से तार के सहारे लटकता हुआ मिला। इसके बाद गांव में सनसनी फैल गयी और लोगों की भीड जमा हो गयी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाया।

    परिवारजन ने बताया कि रवींद्र सुबह घर पर मौजूद था तथा भोजन कर घर से निकला। इसके बाद परिवार में किसी से कहासुनी हो गई। जब काफी देर तक नहीं लौटा, इसके बाद घर के लोग उसकी खोज बीन करने लगे।

    तभी किसी ने उसका शव पेड से लटकता देख गोहार लगाई तो लोग पहुंचे। देहात कोतवाल अखंडदेव मिश्र ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है, मामले की छानबीन की जा रही है।

    राजाराम के दस वर्ष पहले तक तीन बेटे थे। एक बेटे सुरेन्द्र की मौत वाराणसी फोरलेन बनते समय आठ साल पहले सड़क दुर्घटना मे हो गयी थी। उसके बाद दूसरे बेटे की मौत छह साल पहले बीमारी से हो गयी थी।

    तीसरे व सबसे छोटे बचे इकलौते बेटे रवीन्द्र की फांसी के फंदे पर लटकने से मौत हो गयी। अचानक इस घटना से परिवारजन का रो-रोकर हाल बेहाल है।