सुलतानपुर में पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव, सूचना मिलते ही परिवार में छाया मातम

संवाद सूत्र, भदैंया (सुलतानपुर)। बरुई गांव निवासी राजाराम के इकलौते बेटे रबीन्द्र का शव रविवार की दोपहर गांव के बगल स्थित बाग की पेड़ से तार के सहारे लटकता हुआ मिला। इसके बाद गांव में सनसनी फैल गयी और लोगों की भीड जमा हो गयी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाया।

परिवारजन ने बताया कि रवींद्र सुबह घर पर मौजूद था तथा भोजन कर घर से निकला। इसके बाद परिवार में किसी से कहासुनी हो गई। जब काफी देर तक नहीं लौटा, इसके बाद घर के लोग उसकी खोज बीन करने लगे।

तभी किसी ने उसका शव पेड से लटकता देख गोहार लगाई तो लोग पहुंचे। देहात कोतवाल अखंडदेव मिश्र ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है, मामले की छानबीन की जा रही है।



राजाराम के दस वर्ष पहले तक तीन बेटे थे। एक बेटे सुरेन्द्र की मौत वाराणसी फोरलेन बनते समय आठ साल पहले सड़क दुर्घटना मे हो गयी थी। उसके बाद दूसरे बेटे की मौत छह साल पहले बीमारी से हो गयी थी।