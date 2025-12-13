सुलतानपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के अभाव में महिला की मौत, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। मेडिकल कॉलेज में इलाज के अभाव में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। परिवारजन ने शुक्रवार शाम चार बजे महिला को उल्टी होने के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। शनिवार सुबह महिला की जान चली गई। घरवालों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर शव लेने से इंकार कर दिया।

कादीपुर के शोधनपुर की उर्मिला ओझा को शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। बेटी बेबी का आरोप है कि वह रात भर इलाज के लिए डाक्टर को बुलाती रहीं लेकिन कोई चिकित्सक उनकी मां को देखने नहीं आया। अंततः शनिवार सुबह उनकी मां ने दम तोड़ दिया।

आरोप लगाया कि उनकी मां को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। भर्ती कराने के बाद चिकित्सकों को अवगत कराया गया लेकिन मामूली उपचार के बाद उन्हें चौथे तल पर भेज दिया गया।

रात भर मां के इलाज के लिए वह गुहार लगाती रहीं लेकिन चिकित्सक और मौजूद स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया और न ही कोई सुविधा मुहैया कराई गई। हंगामे की सूचना मिलने पर नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची।

विवेक ओझा ने जब अपनी बड़ी मां का इलाज के अभाव में मौत की बात कही, तब उन्हें मुकदमा दर्ज कराकर फंसाने की धमकी दी गई।

खाना खिलाने से हुई मौत

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सलिल श्रीवास्तव ने बताया कि चिकित्सक ने मरीज को खाना खिलाने के लिए मना किया था। परिवारजन ने चिकित्सक के मना करने के बाद मरीज को खाना खिला दिया। प्रथम दृष्टया श्वास नली में भोजन फंसने की वजह से मरीज की मौत होने की पुष्टि हुई है।