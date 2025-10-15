नवजात को नहर में फेंकने जा रही महिला को ग्रामीणों ने पकड़ा, बच्ची की मौत

जागरण संवाददाता सुलतानपुर। एक महिला नवजात को झोले में लेकर बाबूगंज नहर के पास पहुंची। उसे मौके पर रहे ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों का कहना है कि महिला बच्ची को नहर में फेंकने जा रही थी। पुलिस ने नवजात को तत्काल अस्पताल भेजवाया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

कूरेभार के जमोली निवासी शहनाज पुत्री स्व. जुम्मन ने सोमवार रात बच्ची को जन्म दिया था। मंगलवार सुबह करीब नौ बजे वह उसको झोले में रखकर घर से करीब नौ किलोमीटर दूर ई-रिक्शा से बाबूगंज नहर पर पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि नवजात के मुंह से खून निकल रहा था। उसे महिला नहर में फेंक पाती, इससे पहले ही पकड़ लिया गया।

थानाध्यक्ष राम आशीष उपाध्याय ने बताया कि नवजात को मेडिकल कालेज के अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बच्ची की मृत्यु का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। महिला को फिलहाल हिरासत में नहीं लिया गया है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है।

वीडियो ग्राफी के बीच होगा पोस्टमार्टम पुलिस की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि नवजात का पोस्टमार्टम तीन डाक्टरों के पैनल द्वारा वीडियो ग्राफी के बीच किया जाएगा ताकि, मृत्यु का सही कारण पता चल सके। देर शाम तक महिला का इलाज मेडिकल कालेज में जारी था। चौकी इंचार्ज द्रिवेश द्विवेदी ने बताया कि सूचना के बावजूद महिला के घर से कोई भी अस्पताल या थाने नहीं पहुंचा।