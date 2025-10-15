Language
    नवजात को नहर में फेंकने जा रही महिला को ग्रामीणों ने पकड़ा, बच्ची की मौत

    By Surya Pratap Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:45 AM (IST)

    एक दुखद घटना में, ग्रामीणों ने एक महिला को नवजात शिशु को नहर में फेंकने की कोशिश करते हुए पकड़ा। दुर्भाग्यवश, बच्ची की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों की सतर्कता के कारण महिला पकड़ी गई, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गांव में शोक का माहौल है।

    जागरण संवाददाता सुलतानपुर। एक महिला नवजात को झोले में लेकर बाबूगंज नहर के पास पहुंची। उसे मौके पर रहे ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों का कहना है कि महिला बच्ची को नहर में फेंकने जा रही थी। पुलिस ने नवजात को तत्काल अस्पताल भेजवाया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

    कूरेभार के जमोली निवासी शहनाज पुत्री स्व. जुम्मन ने सोमवार रात बच्ची को जन्म दिया था। मंगलवार सुबह करीब नौ बजे वह उसको झोले में रखकर घर से करीब नौ किलोमीटर दूर ई-रिक्शा से बाबूगंज नहर पर पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि नवजात के मुंह से खून निकल रहा था। उसे महिला नहर में फेंक पाती, इससे पहले ही पकड़ लिया गया।

    थानाध्यक्ष राम आशीष उपाध्याय ने बताया कि नवजात को मेडिकल कालेज के अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बच्ची की मृत्यु का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। महिला को फिलहाल हिरासत में नहीं लिया गया है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है।

    वीडियो ग्राफी के बीच होगा पोस्टमार्टम

    पुलिस की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि नवजात का पोस्टमार्टम तीन डाक्टरों के पैनल द्वारा वीडियो ग्राफी के बीच किया जाएगा ताकि, मृत्यु का सही कारण पता चल सके। देर शाम तक महिला का इलाज मेडिकल कालेज में जारी था। चौकी इंचार्ज द्रिवेश द्विवेदी ने बताया कि सूचना के बावजूद महिला के घर से कोई भी अस्पताल या थाने नहीं पहुंचा।

    दो बार हो चुका है महिला का तलाक

    पुलिस की पूछताछ में शहनाज ने बताया कि करीब आठ वर्ष पूर्व उसकी पहली शादी अयोध्या जनपद में हुई थी, जिससे उसे एक पुत्री है। बाद में उसका तलाक हो गया। वर्ष नवंबर 2024 में उसकी दूसरी शादी गोसाईंगंज क्षेत्र में हुई थी, लेकिन अप्रैल 2025 में वह भी टूट गई। पिता की मृत्यु पांच वर्ष पूर्व हो चुकी है। वह अपनी मां के साथ मायके में रह रही थी। इसके आगे घटना के बारे में कुछ भी बोलने से बच रही है।