    यूपी के सुलतानपुर में नहर में नवजात को फेंकने जा रही महिला को ग्रामीणों ने पकड़ा, बच्ची की मौत

    By Surya Pratap Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:47 AM (IST)

    सुलतानपुर में एक महिला नवजात शिशु को नहर में फेंकने जा रही थी, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया। महिला ने बच्ची को सोमवार रात जन्म दिया था और मंगलवार सुबह उसे नहर ले गई। ग्रामीणों के अनुसार, बच्ची के मुंह से खून निकल रहा था। अस्पताल में बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। महिला की दो शादियां पहले टूट चुकी हैं और वह अपनी मां के साथ रह रही थी।

    नहर में नवजात फेंकने की कोशिश नाकाम, महिला गिरफ्तार, बच्ची की मौत। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, बरौंसा (सुलतानपुर)। एक महिला नवजात को झोले में लेकर बाबूगंज नहर के पास पहुंची। उसे मौके पर रहे ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों का कहना है कि महिला बच्ची को नहर में फेंकने जा रही थी। पुलिस ने नवजात को अस्पताल भेजवाया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

    कूरेभार के जमोली निवासी शहनाज पुत्री स्व. जुम्मन ने सोमवार रात बच्ची को जन्म दिया था। मंगलवार सुबह करीब नौ बजे वह उसको झोले में रखकर घर से करीब नौ किलोमीटर दूर ई-रिक्शा से बाबूगंज नहर पर पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि नवजात के मुंह से खून निकल रहा था। उसे महिला नहर में फेंक पाती, इससे पहले ही पकड़ लिया गया।

    थानाध्यक्ष राम आशीष उपाध्याय ने बताया कि नवजात को मेडिकल कालेज के अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बच्ची की मृत्यु का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। महिला को फिलहाल हिरासत में नहीं लिया गया है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है।

    दो बार हो चुका है महिला का तलाक

    पुलिस की पूछताछ में शहनाज ने बताया कि करीब आठ वर्ष पूर्व उसकी पहली शादी अयोध्या जनपद में हुई थी, जिससे उसे एक पुत्री है। बाद में तलाक हो गया। वर्ष नवंबर 2024 में उसकी दूसरी शादी गोसाईंगंज क्षेत्र में हुई थी, लेकिन अप्रैल 2025 में वह भी टूट गई। पिता की मृत्यु पांच वर्ष पूर्व हो चुकी है। वह अपनी मां के साथ मायके में रह रही थी। इसके आगे घटना के बारे में कुछ भी बोलने से बच रही है।