सुलतानपुर की बसों में यात्रियों की संख्या में क्यों आ रही गिरावट? निगम को प्रतिदिन चार लाख का नुकसान
सुलतानपुर में कड़ाके की ठंड के कारण रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है, जिससे निगम को प्रतिदिन चार लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। कड़ाके की ठंड में रोडवेज बसों से सफर करने वाले चार हजार यात्री प्रतिदिन घट गए हैं। इससे रोजाना चार लाख रुपये का नुकसान हो रहा है।
घर से वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिन्हें जरूरी काम है। बीते चार दिनों से लगातार रोडवेज बसों से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या घट रही है। इन दिनों यात्रियों की संख्या 22 हजार से घटकर 18 हजार पहुंच गई है। ठंड में निगम के सभी मार्गों पर यात्रियों की कमी का प्रभाव पड़ा है।
डिपो से आजमगढ़, शाहगंज, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, रायबरेली, गोंडा, बहराइच, अंबेडकरनगर, जौनपुर, प्रतापगढ़, कानपुर समेत विभिन्न मार्गों पर पर सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में कम हो गई है।
चार दिन पहले इन मार्गों पर रोडवेज बस से सफर करने वाले यात्रियों को एक से डेढ़ घंटे तक बस का इंतजार करना पड़ता था, ठंड की वजह से इन दिनों इन मार्गों पर यात्री कम निकल रहे हैं। इससे निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है।
रास्ते में नही मिलते हैं यात्री
डिपो से बस लेकर विभिन्न मार्गों पर निकलने वाले चालक शेर बहादुर यादव, सजर अहमद, शिव शंकर यादव,अशाेक कुमार फतेह बहादुर ने बताया कि डिपो से इस उम्मीद से बस लेकर निकलते हैं कि रास्ते में यात्री मिल जाएंगे लेकिन यात्री नही मिलते हैं। गंतव्य तक बस लेकर जाना उनकी मजबूरी होती है। इससे नुकसान होना स्वाभाविक बात है।
ठंड में कम हो जाते हैं यात्री
स्टेशन इंचार्ज नान्हूराम सरोज ने बताया कि ठंड में मौसम प्राय: यात्री कम निकलते हैं। 10 से 15 यात्रियों को लेकर बसों के चालक परिचालक अपने मार्गों पर निकल रहे हैं। चार हजार यात्री कम होने से निगम की आय करीब चार रुपये प्रतिदिन घटी है। मौसम सामान्य होने पर नुकसान के भरपाई की पहल की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।