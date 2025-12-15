सैन्य अफसर बनकर गांव आए वैभव, स्वागत में उमड़े लोगों ने दिया खूब आशीर्वाद
सुलतानपुर में वैभव नाम के एक युवक सैन्य अफसर बनकर अपने गांव लौटे, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। गांव के लोगों ने उनके स्वागत में बढ़-चढ़कर हिस्सा लि ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, लंभुआ (सुलतानपुर)। भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने पैतृक गांव-मुरारचक पहुंचे वैभव मिश्रा को देखकर पूरा गांव गर्व से भर गया। युवाओं ने जोरदार स्वागत किया तो बड़ों ने वैभव को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया।
अभय नारायण मिश्रा के बेटे वैभव ने वर्ष 2024 में उन्होंने कामन रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएस) पास की थी। केरला के कन्नूर स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में 18 माह तक कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया।
वैभव मिश्रा ने राजस्थान के उदयपुर से अपनी पढ़ाई पूरी की और वहीं से बीटेक किया। बेटे की सफलता पर माता-पिता गौरवान्वित हैं। उनके दादा प्रजापति मिश्रा का सपना था कि परिवार का कोई न कोई सदस्य सेना में जरूर जाए। वैभव ने सैन्य अफसर बनकर अपने दादा का सपना पूरा कर दिया है।
देवी प्रसाद ओझा, दिनेश मिश्र, भूतपूर्व सैनिक श्रीनारायण मिश्र, प्रभुनाथ मिश्र, ओम प्रकाश मिश्र, एडवोकेट सत्य प्रकाश मिश्र, इच्छाराम तिवारी, वेद प्रकाश मिश्र, वीरेंद्र विक्रम मिश्र ने खुशी का इजहार किया।
