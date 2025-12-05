SIR in UP: अब BLO के साथ बैठक करेंगे बीएलए, इन मतदाताओं की तैयार होगी लिस्ट

जागरण टीम, सुलतानपुर। बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) अब बूथ लेबल एजेंट (बीएलए) के साथ बैठक करेंगे। इस आशय का निर्देश भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है। इसमें कहा गया है कि बीएलओ अनुपस्थित मतदाताओं को सूचीबद्ध कर लें। मृतक व डुप्लीकेट मतदाताओं की भी लिस्ट तैयार कर लें।

इसके बाद मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ बैठक कर उन्हें इस बारे में सूचना दें, ताकि वह भी उन मतदाताओं को खोजकर गणना प्रपत्र भरवाने में मदद कर सकें। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन गौरव शुक्ल शुक्रवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे। उन्हें आयोग के निर्देश के बारे में जानकारी देंगे। शत-प्रतिशत काम पूरा कर चुके 454 बीएलओ के मतदेय स्थलों पर भरे जाने वाले गणना प्रपत्र की जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे राजनीतिक दलों का सहयोग बचे हुए मतदाताओं के संबंध में लिया जा सके।

वहीं गुरुवार को सदर विधान सभा के बीएलओ रीना सिंह, जावेद हसन, सरोज पाल, रश्मी बाला, सुनीता गुप्ता, विमला कुमारी को शत-प्रतिशत गणना प्रपत्र का डाटा ऑनलाइन करने पर सम्मानित किया गया। बभनगंवा बूथ पर ही 87 मृतक मतदाताओं के नाम निरीक्षण के दौरान मिले हैं। बभनगंवा बूथ नम्बर 33 पर महीने भर पहले बांटे गए गणना प्रपत्र का वितरण किया गया था। एक महीने पूरा होने पर गुरुवार को अभी तक प्राप्त जमा फार्म 1039 हुए। इसमें कुल मृतक फार्म 87 प्राप्त हुआ है।

बूथ पर लगाए भाजपा शक्ति केन्द्र संयोजक भदैंया राम चन्द्र मिश्रा, मंडल महामंत्री दिलीप सिंह बबलू की मौजूदगी में इन नामों को काटा गया। अभी 70 फार्म शेष है, जिनको एकत्र करने बीएलओ आशा यादव व बूथ स्तरीय प्रभारी जुटे हुए हैं।

कूरेभार कस्बे के बूथ संख्या 327 पर पहुंच विधायक राजप्रसाद उपाध्याय ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौजूद कर्मचारियों, बीएलओ और पार्टी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन मतदाताओं के फार्म लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाए।