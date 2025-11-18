यूपी में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की बढ़ी डेट, अब इस दिन प्रकाशित होगी अंतिम वोटर लिस्ट

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निर्वाचन नामावली के वृहद पुनरीक्षण अभियान की समय सारिणी में बदलाव हुआ है। पहले अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 जनवरी का निर्धारित था। अब छह फरवरी को प्रकाशित किया जाएगा। कंप्यूटराइज्ड मतदाता सूची अब दस दिसंबर तक तैयार की जाएगी। मतदान केंद्रों व स्थलों का क्रमांकन, वार्डों की मैपिंग 22 दिसंबर तक होगी।

23 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। 30 दिसंबर तक इसका निरीक्षण किया जाएगा। इसी अवधि में नागरिकों से दावे व आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी युवाओं को मतदाता बनाने के लिए उनके आवेदन फार्म भी लिए जाएंगे।

31 दिसंबर से छह जनवरी तक प्राप्त दावों व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। सात जनवरी से हस्तलिपि पांडुलिपि तैयार कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के यहां उसे जमा किया जाएगा। यह कार्य 12 जनवरी तक होगा। 13 से 29 जनवरी के बीच में नए मतदाताओं की पूरक सूची कंप्यूटर सूची तैयार की जाएगी।

उसके बाद उन्हें निर्वाचक नामावली की मूल सूची को स्थान दिया जाएगा। 30 जनवरी से पांच फरवरी के बीच मतदान केंद्र, मतदेय स्थल, मतदाताओं की क्रमांक संख्या, विभिन्न वार्डों की मैपिंग, मतदाता सूची को डाउन लोड करने, फोटो प्रति निकाली जाएगी। उसके बाद छह फरवरी को निर्वाचक नामावली को जनसामान्य के लिए प्रकाशित कर दिया जाएगा।