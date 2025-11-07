यूपी के इस जिले में वेंडिंग जोन परिसर में 10.41 करोड़ की लागत से बन रहा शॉपिंग कांप्लेक्स, 300 दुकानें आवंटित

संवादसूत्र, सुलतानपुर। राजकीय इंटर कॉलेज के निकट बनवाए गए वेंडिंग जोन में आवागमन के लिए नगर पालिका की ओर से गोपालदास पुल से 12 लाख रुपये की लागत से सड़क बनवाई जा रही है। इसके बनने के बाद वेडिंग जाेन आने-जाने के लिए दो रास्ते हो जाएंगे।

एक कोतवाली नगर के पीछे और दूसरा रास्ता गोपालदास पुल से। पालिका की ओर से सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद वेंडिंग जाेन आबाद होने का दावा पालिका के जिम्मेदार कर रहे हैं। 300 दुकानदारों को आवंटित की गई हैं दुकानें वेंडिंग जोन में 300 दुकानदारों को दुकानें आवंटित की गई हैं, लेकिन अब तक यह गुलजार नही हो सका है। इसकी वजह कोतवाली के पीछे अतिक्रमण से वेंडिंग जोन में आवागमन करने में दुकानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वेंडिंग जोन गुलजार न होने के पीछे की वजह रास्ता सकरा होना होना बताया जा रहा है। पालिका के लाख प्रयास के बाद दुकानदार यहां व्यवसाय करने से कतरा रहे थे।

सड़क बनने से आसान होगा आवागमन बढ़ैयावीर निवासी सत्य नारायण, प्रेम प्रकाश, प्रदीप कुमार, गोलाघाट निवासी सुनील कुमार, मोहनलाल, बस स्टेशन निवासी धर्मराज यादव ने बताया कि गोपालदास पुल की सड़क बनने के बाद वेंडिंग जोन में दुकानदारों के साथ ही ग्राहकों का आवागमन आसान होगा। जोन में दुकानें लगने के बाद विवेकनगर, गोलाघाट, सीताकुंड, बस स्टेशन सिविल लाइंस के लोगों को खरीदारी करने के लिए आवागमन में राहत मिलेगी।

10 करोड़ 41 लाख की लागत से बन रहा शॉपिंग कांप्लेक्स वेंडिंग जोन परिसर में 10 करोड़ 41 लाख की लागत से 10 गुणा 50 मीटर क्षेत्रफल में शापिंग कांप्लेक्स का निर्माण कार्य चल रहा है। इस कांप्लेक्स में 47 दुकानें बनाई जा रही हैं। इसके दोनों तरफ पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। कार्यदायी संस्था सी एंड डीएस (कांस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज) उत्तर प्रदेश जल निगम अयोध्या की ओर से कार्य कराया जा रहा है। जून 2026 में कार्यदायी संस्था भवन बनाकर नगर पालिका को हस्तगत करेगी।